Autokino Strahov: Nejtemnější hodina

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Strahovské autokino dnes promítá anglické historické drama Nejtemnější hodina. Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bezprostřední a on jako premiér Velké Británie musí v této temné hodině během krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.

Home Fitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Kolem světa: Norsko a Transsibiřská magistrála

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč, možné zakoupit i celoměsíční lednovou permanentku za 990 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf. Dnes promítá fotograf Aleš Tvrdý. „Kde je větší zima? V Rusku nebo v Norsku? Nevím, proto jsem se vydal do obou zemí. Polární safari, kde jsem uháněl dětský sen jako lev gazelu, plavba dřevěnou plachetnicí na Severním moři. V Rusku jsem nasedl na legendární Transsibiřskou magistrálu a také si vychutnal mínus 35 stupňů u Bajkalského jezera. V Rusku je taková zima, že zamrzá i moře,“ zve.

Král Jindřich V. online

KDY: Do 21. 1. nonstop

KDE: Zde. Do 24 hodin od nákupu vás pořadatel akce Eric Sammons kontaktuje s potřebnými informacemi o přístupu k videu.

ZA KOLIK: 400 Kč



Speciální dárek od Prague Shakespeare Company. V produkci společnosti Main Street Theatre v Houstonu zpřístupní hru Král Jindřich V., která byla uvedena v divadle Kolowrat v roce 2013. Video bude k dispozici po dobu 48 hodin po kliknutí na zaslaný odkaz. Přehrávání je omezeno na jedno zařízení.

Zažijte na vlastní kůži Dakar v Atriu Flora

KDY: Do 21. ledna, denně 7-21

KDE: OC Atrium Flora, Vinohradská 2828, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Zažijte Dakarv pohodlí obchodního centra Atrium Flora. Zhlédněte unikátní sérii momentek ze slavného terénního závodu Rallye Dakar v podání českého závodního týmu Big Shock! Racing. Akce je určena pro všechny fandy off-roadových vozidel a motocyklů, kteří během ní zhlédnou zajímavosti z mezinárodního vytrvalostního závodu v náročném přírodním terénu.Před vstupem z Vinohradské ulice si můžete prohlédnout dakarský speciál Martina Macíka, ve druhém patře je vystavena závodní čtyřkolka Olgy Roučkové. Foto výstava obsahuje 29 snímků vyprávějících nezapomenutelné příběhy slavného adrenalinového závodu. A to není zdaleka vše…

Do muzea? Jedině virtuálně

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.