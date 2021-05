Kolem světa: Azorské ostrovy

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý květen 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… Azorské ostrovy jsou součástí Portugalska a od Lisabonu jsou vzdálené přibližně 1500km. "Souostroví tvoří celkem devět ostrovů - Sao Miguel, Santa Maria, Pico, Sao Jorge, Faial, Terceira, Graciosa, Corvo a Flores. Každý z ostrovů je něčím unikátní. My jsme v roce 2018 navštívili tři z nich. Společně se podíváme na čajové plantáže, do skleníků plných šťavnatých ananasů, rozhlédneme se z krásných vyhlídek po neuvěřitelně bujné okolní vegetaci, vyšplháme se na nejvyšší horu Portugalska a objevíme spoustu nádherných jezer. Nesmíme opomenout ani místní krávy, kterých je například na ostrově Sao Jorge víc než místních obyvatel. V neposlední řadě se podíváme na místa, kde země stále dýchá," zve na přednášku cestovatelska Petra Nováková (Čermáková).

Autokino Strahov dnes: Malé ženy

KDY: Od 21.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá makedonský dokumentární snímek Malé ženy… Pětapadesátiletá Atidže žije sama se svou nemocnou matkou v místě, kde kdysi bývala horská vesnice. Díky včelaření si zajišťuje skromnou obživu, z okolní přírody se nikdy nesnaží získat víc, než potřebuje. Její život se však začne razantně měnit v momentě, kdy se na sousední pozemek nastěhuje početná rodina, která v jejích včelařských schopnostech vidí potenciál pro vlastní obohacení. Dvojici autorů tohoto filmu se podařilo vytvořit poetický a skromný, leč suverénně natočený a mnohovrstevnatý snímek, který ukazuje, co to znamená žít v souladu s řádem přírody a plně ho přijmout.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně, 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Homefitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Moje kino live: Pěkně blbě

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: Zdarma



Americká komedie. Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek Akt X. Emily studuje psychologii, má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat. Alespoň do chvíle, než vyrazí na večer stand-up komiků. Duchapřítomný Kumail Emily okamžitě padne do oka, a i když oba tvrdí opak, brzy je jasné, že nepůjde jen o záležitost na jednu noc. Nadějně se rozvíjející vztah ale naruší záhadná nemoc, která Emily uvrhne do umělého spánku. Teprve v nemocnici se potkává Kumail s jejími svéráznými rodiči, kteří se přes počáteční nedůvěru s Kumailem postupně sbližují, což generuje řadu zábavných situací. Chytrá romantická komedie z produkce Judda Apatowa (40 let panic, Zbouchnutá) vypráví skutečný příběh populárního amerického komika, který ve filmu hraje sám sebe, a stala se na festivalu Sundance diváckým hitem.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u metra C Vltavská)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se chystá na alespoň částečné znovuotevření. Neustále je ale možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Venkovní výstava Výpravy do vesmíru

KDY: Denně do 21h

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Leonardo da Vinci: Význam a historie tří obrazů

KDY: Od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: 90 Kč přes GoOut



Online přednáška z Winternitzovy vily. Kdo byly Dáma s hranostajem, Mona Lisa nebo Krásná princezna, které portrétoval Leonardo da Vinci? Každý detail na těchto obrazech, je-li správně vyložen, může pomoci odhalit alespoň něco ze života portrétovaných. Zajímavé jsou i příběhy a osudy samotných obrazů, zaznamenávané od doby renesance po dnešek. Tato tajemství se vám pokusí přiblížit doc. dr. Martin Zlatohlávek, vyučující dějiny umění italské renesance na Universitě Karlově.

Divadlo v Dlouhé online: S úsměvy idiotů

KDY: Od 20

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 180-540 Kč přes GoOut



Před sedmnácti lety zahájilo Divadlo v Dlouhé tradici kabaretů aneb poetických literárně-hudeb-ních večerů ve svém foyer titulem Kabaret Richard Weiner. Po tomto pomyslném prologu všech kabaretů v Dlouhé následovaly ještě další tři: Kabaret Vian – Cami, Kabaret Prévert – Bulis a Kabaret Kainar – Kainar. A tradice pokračuje kabaretem tentokrát více literárním, jehož kostru tvoří písničky dvojice Vodňanský — Skoumal a maso-hořko-vtipné opusy režiséra Jana Borny, který se představí i jako básník. Zazní také anonymní poezie a nápisy ze zdí činžáků i toaletních kabinek, jak je posbírali básníci Zdeněk Troup a Miroslav Holub. To vše ve scéně a s kresbami výtvarníka Jaroslava Milfajta. „Naše inscenace je ohlédnutím za textappealovou formou divadla, kterou proslavily malé scény a autorské dvojice šedesátých let. Název „S úsměvy idiotů“ je pak pokornou parafrází slavného titulu dvojice V a S „S úsměvem idiota“. A protože velkou část této divadelní formy tvořila hudba, soubor našeho divadla vám opět předvede, že se v Dlouhé skrývají opravdu zdatní muzikanti. Kdo nutně potřebuje prudké dějové zvraty či údery brutální stylizace, mohl by být zklamán. Ale ten, komu udělají radost i věci prostšía jemnější, bude potěšen,“ vzkazují lidé z divadla.