Hvězdné léto: Tik Tik

KDY: 20-22

KDE: Letní scéna pod věží, Mahlerovy sady 1, Praha 3

ZA KOLIK: Od 499 Kč

Komedie Tik Tik upoutá diváky hned na začátku svou neobvyklostí i živým humorem. V čekárně psychiatra se setkávají tři muži a tři ženy, různého věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný problém: trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, s kterou se těžko žije.

Keltské úterý: Cruadalach & Wolfarian

KDY: 19-23

KDE: Vagon klub, Národní 25, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč



Tradiční Keltské úterý se znovu vrací. V prostorách Vagonu si můžete zahalekat pohanské skákačky s brněnskou vlčí smečkou Wolfarian a ukroutit si krky při házení hlavou během koncertu pražských Cruadalach.

Wohnout na Výstavišti

KDY: 16-23

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 420 Kč



Další ze série venkovních koncertů, které pořádá Lucerna Music Bar. Dnes zahraje kapela Wohnout. Tvoří ji bratrská dvojice Jana a Matěje Homolových, baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Zdeněk Steiner. Prvopočátky kapely sahají do roku 1988, v první polovině 90. let však nastala pauza: vznik kapely lze tedy datovat k únoru 1996. Jako hosté vystoupí The Wild Roots.

Letní kino u skautů: Rebelové a Černý most

KDY: 21-22.30

KDE: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

ZA KOLIK: 80 Kč



Letní kino ve Skautském institutu uzavře sezonu projekcí filmu Rebelové, jako předfilm bude uveden Černý most. Film Rebelové je o době, která bude pro mladé diváky možná objevem, pro ty starší zřejmě silnou vzpomínkou. Vstupenky se prodávají až na místě, zhruba hodinu dopředu. Místa nejsou nijak určená a nelze je předem zarezervovat. Promítá se v pavlačovém domě.

Sto zvířat u Vystřelenýho oka

KDY: 18-21

KDE: U Vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 606/3, Praha 3

ZA KOLIK: 250 Kč, děti do 1 metru zdarma



Oblíbená pražská kapela Sto zvířat, jako každý rok, zve všechny žižkovské děti (ale i jiné) na koncert do zahrádky hospůdky U Vystřelenýho oka. Tam zahrají svůj program pro malá zvířata – Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách, doplněný o pár největších zvířecích pecek pro rodiče.