Muzeum Lichožroutů: Online vernisáž

KDY: 19-20 (výstava pak potrvá až do 28. března 2021)

KDE: Facebooková událost (až bude povoleno výstavy otevírat "naživo", naleznete ji ve Vila Pellé, Pelléova 10, Praha 6)

ZA KOLIK: Zdarma

Muzeum Lichožroutů - vstup vítaný!!! Tak se bude jmenovat výběrová multimediální retrospektiva vynikající ilustrátorky, výtvarnice a filmařky Galiny Miklínové, kterou pro malé i velké návštěvníky připravila Villa Pellé. Výstava bude podle původních plánů zahájena 1. prosince 2020 online vernisáží. Na své první návštěvníky si však bude muset počkat do uvolnění vládních nařízení. Do té doby mohou příznivci Lichožroutů do galerie alespoň vyslat své liché ponožky, které se stanou součástí instalace.

Home Fitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centrum

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Stačí si zacvičit i během krátké pracovní pauzy, ať už jste doma nebo v kanceláři. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink, ve kterém si otestujete, jak jste na tom s vaší fyzickou kondicí. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Národní muzeum pro děti

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Fantazii ani barevnosti se meze nekladou. Stáhněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích. Mimo to vás čekají rovněž prohlídky výstav, tvoření, soutěže a zvídaví kamarádi Honzík s Fany.





Autokino Strahov dnes: Šarlatán

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Autokino Strahov dnes promítá český film Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásoua ochranou před sebou samým…

Kolem světa: Island nalehko

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf. Islandem vás provede cestovatelka, amatérská fotografka

a profesionální učitelka Míša Hrdá. „Rozhodnutí odjet sama na Island padlo během tří minut a během tří hodin byla zhruba ´naplánovaná´ měsíční cesta, při které jsem oslavila své 30. narozeniny. Odjížděla jsem ale s velkým respektem a téměř žádným očekáváním. Jediné, co jsem věděla, bylo, že to bude jeden z těch nejlepších tripů a to taky byl. Celý měsíc jsem spala jen pod plachtou, objela celý ostrov stopem, ušla spoustu kilometrů přes hory i řeky, kde jsem nepotkala několik dnů živáčka, ale také jsem uzavřela nejedno přátelství, která mi mnohdy pomohla v rozhodnutí kam se moje kroky budou ubírat dál. A při tom všem jsem jedla zadarmo a utratila méně, než je minimální česká mzda. Ne kvůli úspoře, ale kvůli zážitkům, o které ses vámi podělím i spolus tipy a triky jak se na nejen Islandu vyhnout velký útratě, težkýmu báglu a hromadě turistů,“ zve Míša na svoji přednášku.