Moje kino live: Princova cesta

KDY: Od 19

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 110-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí

Francouzsko-lucemburský animovaný film. Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraněného starce, netuší, jak velké tajemství před ním leží. Prošedivělý muž je princem, který pochází z neznámého kontinentu. Mezi ním a mladíkem se začne odvíjet překvapivé přátelství. V Tomově světě, z něhož se vytratila radost, nadšení i smysl pro dobrodružství působí pošetilý starý princ jako zjevení, které ale ne všichni vítají s nadšením. Dva přátele čeká magická cesta za poznáním, která vede skrze podivuhodné velkoměsto až do neprobádaných hlubin lesa. Film Jeana-François Laguionie a Xaviera Picarda je okouzlující poklonou imaginaci a ódou na přátelství nespoutané konvencemi. Jean-François Laguionie (1939) je významnou osobností francouzské animátorské školy. Spolupracoval mj. s Michelem Ocelotem. V 80. letech založil studio animace La Fabrique a natočil kritiky vstřícně přijatý celovečerní debut Gwen, neboli Kniha písku (1985). Mezi jeho další ceněné celovečerní projekty patří také Obraz (2011) a Louisa na pobřeží (2016).

Užijte si v Kotvě Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové.Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A protoi výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození.Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba ho zrovna vám splníme.Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Výstava: Výpravy do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální výstava mapuje první kroky lidstva ve vesmíru a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let?

Kolem světa: Írán, skrytý kout východu

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… V poslední době začínají cestovatelé objevovat Írán, skrytý klenot na středním východě. „Írán je totiž překvapivě pohostinná země. Je to pořád místo, kde vás místní osloví jen proto, že jsou zvědaví, chtějí si povídat a nakonec vás pozvou třeba i na večeři,“ zve na svoji přednášku cestovatel Vojtěch Lhotský. „Během naší cesty jsme se podívali na nádherné vitráže růžové mešity v Šírázu, obdivovali jsme jeden z nejstarších stromů světa a bloudili jsme uličkami vyprahlého města Yazd. Vydali jsme se pozorovat západ sluncev poušti, prohlíželi jsme ruiny hliněných domů v Kharanaqu a naše putování jsme ukončili návštěvou obrovského náměstí v Isfahánu,“ dodává.

Kdyby prase mělo křídla: Koncertní verze

KDY: Od 18

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 100-300 Kč přes GoOut



„Nejen ke Dni dětí pro vás máme speciální dárek – koncertní verzi inscenace Kdyby prase mělo křídla, která se konala 8. března 2008 u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala,“ vzkazují lidé z Divadla V Dlouhé. Při setkání s Petrem Skoumalem a jeho dětskými písničkami na texty Emanuela Frynty, Pavla Šruta a Jana Vodňanského se můžete těšit na deset dětských hitů jako Kolik je na světě, Když tygr jede do Paříže, Když jde malý bobr spát, Kdyby prase mělo křídlaa další, v podání autora a herců Divadla v Dlouhé. Účinkují: Ivana Lokajová, Lenka Veliká, Miroslav Hanuš, Jan Vondráček, Pavel Tesař, Čeněk Koliáš, Martin Veliký, Pavel Lipták, Milan Potoček, Tomáš Rejholec, Petr Skoumal.

Letní kino Kasárna Karlín: Shrek

KDY: Od 21

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: 80 Kč

Proslulý americký animovaný film. Od-vážný zlobr Shrek pátrá se svým kamarádem, sympatickým a chvastounským oslem po krásné a divoké princezně Fioně. Za její záchranu chce od intrikána Lorda Farquadda získat zpět svou milovanou bažinu.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se otevřelo, ale zatím jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav, jsou to tyto: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvě-řinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´ n Roll.