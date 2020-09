Řemeslný jarmark na Šesťáku

KDY: 10-18

KDE: Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Zdarma

Na tradičním Řemeslném jarmarku na vás čekají ukázky řemesel, prodej rukodělných výrobků, tvořivé dílny a opékání buřtů. Vstup na akci je zdarma a opakuje se každou středu.

Venkovní jóga pro seniory

KDY: 10.30-11.30

KDE: Park Nové Roztyly(vedle hotelu Nosál), Praha 11

ZA KOLIK: Zdarma



Nadšená instruktorka jógy Šárka Furda pro vás připravila lekce zdarma. Vhodné pro všechny, kteří mají rádi cvičení v přírodě, chtějí se protáhnout a potkat se s novými lidmi. S sebou karimatku, vodu a dobrou náladu.

Poklady numismatických sbírek

KDY: Až do 27. června 2021, denně 10-18

KDE: Historická budova Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč, snížené od 100 Kč



Výstava v Historické budově představuje numismatiku jako vědu i sběratelský obor. Celkově je na výstavě k vidění zhruba 1 500 exponátů ze sbírkových fondů Národního muzea doplněnýcho zápůjčky spolupracujících muzeí.

Bali: Ostrov nevšedních ceremonií

KDY: 18.30-21

KDE: Bali Café, Čelakovského Sady 8,Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Cestovatelská přednáška o Bali a balijské kultuře, spojená s promítáním fotografií. Dozvíte se, jak se žije na Bali v době koronaviru. Autentické zážitky vypráví Jana Holcová. Zvláštní svatební a kremační obřady, den ticha, obětování zvířati svátek dopravních prostředků. Takové jsou balijské ceremonie a každodenní život balijců. Na Bali se koná ceremonie každý den. Balijský hinduismus je přítomný vždy a všude. Počet míst je omezený. Rezervace na e-mailu balicafeprague @gmail.com.

Výstava Cosmos Discovery

KDY: Až do 30. října, ne-čt 10-19.30, pá-so 10-22.30

KDE: Výstaviště Holešovice, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 300 Kč, zlevněné od 100 Kč



Zážitková výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.

Mistrovství světa v Královské střižbě

KDY: 17-22

KDE: Kayak Beach Bar, Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Startovné na místě 300 Kč, sledování pro diváky zdarma



Sedmý ročník mistrovství světa v této zajímavé disciplíně. Královská tzv. mazácká střižba výrazně šetří každému závodníkovi síly. Na rozdíl od klasické, kterou už dnes umí každé malé dítě, nemusíte předříkávat „kámen, nůžky, papír, teď“ ale vše se rozhodne na první máchnutí.

Jóga v Centru Černý Most

KDY: 18.30-19.30

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Už se vám stýskalo po pravidelných lekcích jógy pro dospělé s Yoga Help? Pokud ano, tak právě pro vás se znovu začíná cvičit. Lekce jsou pro všechny a zdarma. Budou probíhat pouze za příznivého počasí a venku, před vstupem do Centra od metra. S sebou podložky na cvičení a pohodlné oblečení.