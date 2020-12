Autokino Strahov dnes: Chlast

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Dnes: snímek Havel.

Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž otevírá naši mysl k poznání světa okolo, zmírňuje problémy a zvyšuje lidskou kreativitu. Tato teorie zaujme Martina (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se do experimentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi. Když Churchill dokázal vyhrát druhou světovou válku s notnou dávkou alkoholu, kdo ví, co způsobí pár kapek jim a jejich studentům? Prvotní výsledky jsou povzbudivé a tento malý projekt se stane opravdovým akademickým výzkumem. Jak jejich hodiny, tak výsledky se zlepšují a skupina znovu dostane chuť do života! Když však výzkum přeženou, někteří musí skončit. Je stále jasnější, že i když alkohol mohl dopomoci ke skvělým úspěchům v historii, některé odvážné činy mají své následky.

Adventní FOK online

KDY: Od 18.15

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma



Ti, kdo se už od jara naladili na živá hudební setkání FOK ON s dramaturgem Martinem Rudovským, nebudou ochuzeni o jejich pokračování.

Program:

Středa 9. prosince

Baroko v hlavní roli

Hosté: Martin Richard Macek, Richard Biegel, Jan Wolf

Středa 16. prosince

Kouzelná Rybovka

Hosté: Matěj Forman, Zdeněk Klauda

Středa 23. prosince

Rodinné muzicírování

Hosté: Lenka Pospíšilová, Anna-Marie Lahodová, Amálka K. Třebická

Kolem světa: Cestovatelská fotografie s Petrem J. Juračkou

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf. Pokud věříte na cestování po koroně, třeba jste ještě neztratili naději, že až tahle pandemie skončí, někam se ještě vypravíte. A třeba ne jen na Mácháč, ale někam dál. Na Šumavu. Anebo do konce do zahraničí. Na Slovensko. Anebo třeba do Ugandy, Ohňové země a pak do Číny, ochutnat netopýra. To už je jedno. Tak jako tak, tahle přednáška vznikla vyloženě pro online prostor a Petr se s vámi pokusí projít všechny aspekty fotografování na cestách, které mu přijdou důležité. Od výběru tématu, co si kam s sebou sbalit za techniku a co naopak nechat doma, dobíjení v terénu, přes zpracování fotek a nakonec i jejich prezentaci a samozřejmě zálohování. Petr se pokusí demonstrovat praktické rady a zkušenosti, které nabral během focení v Himálaji a na K2, afrických expedicích anebo na rodinných výletech do Indonésie či do Irska, a ukáat tak i momenty, kdy se mu přípravy nepovedly, nebo kde něco podcenil… A co je hlavní - diskuse může být tentokrát delší, než obvykle, ať se všichni stihnou zeptat na to, co je zajímá.

Trhy na Tyláku

KDY: Denně 8-19, víkendy 10-18

KDE: Tylovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Po rozvolnění aktuální situace se opět rozeběhnou oblíbené Trhy na Tyláku. Ty potrvají až do 23. prosince. Nakupte si pečivo, cukroví, uzeniny a maso, ovoce a zeleninu, ořechy, med, mléko, sýrya další mléčné výrobky, marmelády a další speciality a delikatesy.

Národní muzeum dětem

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Právě pro vás Národní muzeum připravilo omalovánky inspirované sbírkovými předměty nebo výstavami. Fantazii ani barevnosti se žádné meze nekladou. Stáhněte a vytiskněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Čekají na vás také zvídaví kamarádi Honzík a Fany.