Kolem světa: 2500 km pěšky Bolívií

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentní vstupenka na celý červen 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek…Bolívie je nejchudší zemí Jižní Ameriky. Místní lidé však s oblibou tvrdí, že se jedná o srdce celého kontinentu. A stejného názoru je i cestovatel a dobrodruh Jan Rendl, který nás vezme na pořádně dlouhou pěší „procházku“ napříč touto zemí, kde je do dnešních dob stále více než polovina původního indiánského obyvatelstva. Hned první pokus o vstup do země bude neúspěšný kvůli demonstracím po zkorumpovaných volbách prezidenta. A tak se hned na začátku přednášky ocitneme uprostřed demonstrací na hranici. Posléze vstoupíme do země jinudy a ihned zamíříme k La Pazu a jeho neuvěřitelně husté síti lanovek, která čítá rovných třicet stanic. Přes náhorní plošinu Altiplano se následně vydáme k nejvyšší hoře Sajámě a bez jištění polezeme k jejímu vrcholu. Cestou do hornického města Oruro i Cochabamby, kterou střeží jedna z největších soch Ježíše na světě, si povíme nejen o bolivijských pověstech, ale také narazíme na sochy i portréty revolucionáře Che Guevary. Ten byl roku 1967 zastřelen ve vesnici La Higuera a tajně pohřben ve městě Vallegrande. Obě místa budou dalšími zastávkami na naší cestě. Jeho kult v této zemi žije dodnes a to i v hlavním městě Sucre či Potosí, kde se svého času nacházely největší stříbrné doly světa, jež fungují dodnes. Odsud zamíříme do neprávem opomíjené Tarijy a ochutnáme místní vyhlášené víno. A na závěr celé cesty nás čeká stovky let stará stezka Inků napříč rezervací Sama, která nás dovedu až na hranice Argentiny.

Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Otevření 13.30, výstava trvá až do 18. července

KDE: Botanická zahrada - skleník Fata Morgana, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Letošní výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!

Autokino Strahov: Země nomádů

KDY: Od 21.20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Neokázalé drama je citlivě vystavěno kolem postavy ovdovělé šedesátnice Fern (opět úchvatná Frances McDormand), nalézající životní sílu v cestování napříč Amerikou ve svém příbytku, bílé dodávce a kolem četných setkání s podobně naladěnými novodobými „kočovníky“. Nomadland je adaptací knihy, v níž novinářka Jessica Bruder na základě vlastního tříletého putování zdokumentovala osudy Američanů, kteří se vzdali usedlého života. Snímek, který potvrdil svoji favorizovanou pozici, si z oscarového klání v roce 2021 odnesl sošku za nejlepší film. Režisérka Chloé Zhao přidala Oscara za nejlepší režii, třetí nominaci pak proměnila představitelka hlavní role Frances McDormand.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální výstava mapuje první kroky lidstva ve vesmíru a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let?

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale zatím jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav, jsou to tyto: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvě-řinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´ n Roll.

Barbora Poláková: Vzhůru na palubu

KDY: Od 17 a od 20

KDE: Loď Odra, Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: 790 Kč zde



Vzhůru na palubu přináší živé koncerty na palubě parníku Odra, kde si v malém počtu lidí bezpečně užijete nejen svého oblíbeného umělce, ale i dvouhodinovou vyhlídkovou plavbu Prahou. Mimo to svojí účastí umělce podpoříte. Interpreti i kapely a celé jejich týmy (zvukaři, osvětlovači, technici, manageři,dopravci atd.) teď prožívají nelehké období. "Koncerty na palubě parníků přináší rovněž jedinečnou příležitost, jak si užít vaše oblíbené umělce v komornějším prostředí, pokecat s nimi, vyfotit se, podpořit je nákupem merche, desek ču dalších věcí, které si můžete nechat rovnou podepsat," vzkazují pořadatelé. Dnes vystoupí hned dvakrát Barbora Poláková. Vstupenek na večerní koncert od 20 hodin už zbývá jen minimum.

Festival Stranou: Evropští básníci naživo

KDY: Od 19

KDE: Havel Channel nebo facebookový profil Knihovna Václava Havla

ZA KOLIK: Zdarma

Mluvím tvou řečí – tradiční čtení českých i zahraničních básníků v rámci 14. ročníku festivalu Stranou – evropští básníci naživo 2021. Hosté: Zofia Bałdyga (PL-CZ) / Markéta Hejná (CZ) / Marie Iljašenko (UA-CZ) / Jiří Macháček (CZ) / Małgorzata Lebda (PL) / Nina Medved (SLO) / Selma Skenderović (SLO) / Alena Šamonilová (CZ) / Suzana Tratnik (SLO) / István Vörös (HU). Večerem provázejí Lenka a Peter Kuharovi.

Zámek na Loiře

KDY: Od 20

KDE: Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha 3

ZA KOLIK: 190-250 Kč přes GoOut



Aristokratická komedie. V zámku na Loiře žije milostpaní a její novodobé služebnictvo. Milostpaní je ženou českého ministra, co má, peníze nazbyt má, aby manželce zámek, na Loiře zámek, dopřál. Takový normální, z Evropy, z východní Evropy, ministr oligarcha. A práce, je to prostě práce, pro novodobé lokaje. Jak si ale se zvyklostmi na zámku poradí nový kuchař, kterému je práce stále ještě života náplní? Těžko říct. Uvidíme. Divadlo, kde pokrmy, jídla vzduchem létají. A taky metafory. A slova. Hlavně slova, humor. Trochu humor. Humor prostě. Ale slova, hlavně slova. Prostě slova.

Ztracená Existence: Dentální rapsódie

KDY: Od 20.30

KDE: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

ZA KOLIK: 180 Kč přes GoOut

Příběh, odehrávající se v ústní dutině jedné dívky. Sledujte její rande ojedinělou orální perspektivou! Získejte nový pohled (nejen) na svůj vlastní chrup… Hra získala nominaci na inscenaci roku 2006 v Divadelních novinách. Úspěšně byla též uvedena na mnoha divadelních festivalech a přehlídkách po celé republice a též v předních českých divadlech, jako např. Činoherní klub, ŽDJC nebo Studio Ypsilon, kde se odehrálo i výroční 100. repríza v roce 2015.

Hm.. benefiční koncert pro Cestu domů

KDY: Od 19.30

KDE: Libeňská synagoga, Ludmilina 601/4, Praha 8

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek



Když kapela Hm… před časem nabourala auto cestou z koncertu, rozhodli se její členové nacvičit i akustickou variantu svých písní, aby mohli jezdit vlakem. Název „rudl tour“ vzal ovšem za své, jakmile si bubeník pořídil xylorimbu. To je totiž tak velký nástroj, že se do vlaku nevejde. Uvidíme, jestli se chlapcům podaří přeměnit tento nástroj na drezínu, do které by se vešli a mohli by se tak za vlak připojit. Barevně však písně rozkvetly do nečekaných aranží, ve kterých je kromě marimby i Filipův kontraaltový klarinet nebo basové ukulele. Ostatně posuďte sami zde. Koncert bude benefiční a získané finance půjdou na podporu organizace Cesta domů. Jednou z tohoto světa odejde každý z nás i našich blízkých. A všichni si přejí poslední chvíle života prožít důstojným způsobem, s minimem trápení fyzického i psychického, s podporou rodiny, přátel, odborníků, v domácím prostředí… Díky Cestě domů může být život smysluplný a snesitelný i ve svém úplném závěru. Žít se má až do konce!