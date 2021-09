Národní muzeum: Sluneční králové KDY: Denně do konce září KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1 ZA KOLIK: 50-300 Kč Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Ben Cristovao v Ledárnách KDY: Od 20 (areál otevřený od 17) KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4 ZA KOLIK: 650 Kč Ben Cristovao vystoupív rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Minulý rok na Výstavišti to byla velká jízda, tak si ani letošní koncert nenechte ujít. Koncertní areál stojí hned vedle historické budovy Branických Ledáren, kde si kromě skvělých koncertů užijete i pohodovou letní atmosféru. V areálu si můžete dát ve stínu drink, Plzeň do skla nebo něco dobrého k jídlu. Stánek má Modrý zub se svojí skvělou asijskou kuchyní (a taky zmrzlinou), můžete si dát skvělé hranolky u Staré Belgie nebo parádní řecký gyros.

Od Pakulu ke Kongresáku KDY: Denně 10-18 do 12. září KDE: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 ZA KOLIK: Zdarma

