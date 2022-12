Kavárna Ty Kávo je místem, na jehož pódiu se posouvají hranice humoru a někdy se i překročí. V tomto případě to nevadí, protože Open Mic je akce, kde si komici mohou vyzkoušet svůj nový materiál. Zároveň je to večer, kde mohou zazářit nové tváře českého stand-up comedy.

Výstava: Nikola Tesla

KDY: Do 11. prosince deněn 9-18

KDE: Výstaviště (Křižíkův pavilon D), Praha 7

ZA KOLIK: 90-300 Kč



Z Bělehradu do Prahy přijíždí unikátní výstava o geniálním vědci, jehož vynálezy nás dodnes provází každodenním životem. Možná ani netušíte, kde všude najdete odkaz Nikoly Tesly: v dálkovém ovládání, neonovém osvětlení, v rentgenových snímcích i řízených střelách. V roce 1880 ho jeho zájem o elektřinu zavedl do Prahy, kde navštěvoval přednášky na Karlově univerzitě… Musíme nalézt způsob, jak dostávat elektřinu ze zdrojů, které jsou nevyčerpatelné, říkal Nikola Tesla už před 150 lety…

Chcete vidět naživo, jak pracuje věhlasný Teslův transformátor? Dokážete si představit, jak funguje elektrárna, která zkrotila Niagarské vodopády? A jak si Tesla představoval bezdrátový přenos energie? Srbské Nikola Tesla Museum přiváží do Prahy tyto a další funkční modely jeho nejvýznamnějších vynálezů, které si budete moci prohlédnout každý den od 21. listopadu do 11. prosince. Výstava vám poodhalí, jak žil a pracoval novodobý Prométheus, který pomocí elektřiny změnil svět. S čím bojoval a o čem snil? Poznejte Nikolu Teslu, vědce, vynálezce, fyzika a konstruktéra strojů.

Švandovo divadlo: Cyrano z Bergeracu

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč

Příběh jednoho z nejznámějších milostných trojúhelníků uvádí Švandovo divadlo v novém přebásnění Martina Crimpa jako jedno z prvních divadel od jeho světové premiéry v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace oceňovaného britského dramatika zachovává veškeré motivy původního díla Edmonda Rostanda, ale zbavuje je romantického ornamentu. Opouští alexandrín a k současnému divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš až k jazykovému minimalismu. Strhující milostný příběh z Paříže 17. století, v němž se láska schovává za poezii, hrdinské činy zapadají pod nánosem vznešených slov a pod mumrajem kavárenské filosofie bují válečný konflikt.

Fidlovačka: Srnky

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 399-549 Kč



Groteskní komedie plná outsiderů s ještě kurióznějšími osudy, než máte vy! Dirigent, který touží vystupovat na Pražském jaru, ve skutečnosti ale řídí jen operetní orchestr v Ostravě. S jeho životem ještě víc zamává osudová nehoda s tragikomickými následky, která svede jeho kroky s dalšími nešťastníky. Mykologem, který ze strachu z vlastní výšky chodí neustále ohnutý, takže v sobě objevil talent k hledání hub. Vynálezcem, který má na kontě řadu odmítnutých vynálezů, či úředníkem, který obsedantně podléhá svým erotickým fantaziím. A samozřejmě nechybí ani jejich ženy, milenky a „zaučovatelky“. Cesty všech se jedné noci nečekaně spojí a jejich příběhy najdou rozuzlení díky srnkám, které se objeví bůh ví odkud…

Světla vyprávějí

KDY: Od 4. listopadu denně 16-20

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních bude rozzářen více než 400 000 LED světýlky a nabídne interaktivní program světelných 3D soch s atributy Vánoc i Prahy. Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého vánočního příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou sváteční atmosféru.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sladké vánoce na zámku

KDY: Do 8. ledna, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 60-90 Kč

K období Vánoc neodmyslitelně patří sladké dobroty, cukroví či čokoláda. O tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století bude vánoční výstava s názvem Sladké Vánoce na Chvalském zámku. Dobu zašlých časů připomene stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle časopisů ze 30. let 20. století. K vidění budou mnohdy již zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou například ruční stroj na zmrzlinu, raznice a formy na bonbony, tvořítka na kdysi oblíbené sněhové koule či raritní formy na čokoládu a také reklamní materiály i dobové dokumenty s příběhy a fakty, které se se sladkými laskominami neodmyslitelně pojí. Přijďte se zasnít i přivonět. Sladké Vánoce!

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!