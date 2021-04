Kolem světa: Japonsko, mé první dobrodružství

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádáa uvádí Karel Wolf… Opravdu je metro v Tokiu v ranních hodinách tak přecpané? Kolik bran je v chrámu Fushimi Inari? Jak chutná pravé japonské sushi? "Podobné otázky jsem si kladla, než jsem se v roce 2017 rozhodla, že se podívám do Japonska. Řekla jsem si, že za rok našetřím potřebné finance, seženu kamarády, kteří do toho se mnou půjdou a vymyslím plán cesty. Vyšlo to! Na podzim roku 2018 jsme vyrazili do Japonska. Pojďte si se mnou připomenout dobrodružství, které jsem zažila na druhé straně zeměkoule. Povyprávím vám o cestě, rozdám cestovatelské tipy a namotivuji vás, abyste vyrazili také na cestu," zve vás na svou přednášku cestovatelka Lucie Kulhánková.

Autokino Strahov dnes: Terminator - Genisys

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály (ale i okolní okresy) zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá další díl americké akční futuristické ságy Terminator…Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo kolem Johna Connora, jenž pro Skynet představuje největší hrozbu. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na zabíjení s lidskými rysy (Arnold Schwarzenegger), kterého Skynet vyšle do minulosti, aby zabil Connorovu matku Sáru (Emilia Clarke) dřív, než svého syna stihne počít. Jenže i lidští rebelové mají přístupu ke stroji času a za Sárou pošlou vojáka Kylea Reese (Jai Courtney), aby ji pro změnu chránil před Terminátorem. Až do tohoto okamžiku se výše uvedený popis shoduje s dějem prvního dílu. Návratem do roku 1984 však dochází k zásadnímu bodu obratu. Kyle Reese zjišťuje, že Sára není bezbranná a vyděšená servírka, ale pořádná ranařka, kterou žádný Terminátor nemůže vyděsit, zvlášť když jí jeden takový stroj už pár let dělá společníka a ochránce. Jenže tahle zdánlivá výhoda může být k ničemu, protože Skynet má „prsty" všude a rozhodně chce zabránit tomu, aby tahle nesourodá trojice namalovala lidstvu růžovou budoucnost.

Online webcast: Poznej svůj mozek

KDY: Od 18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Liší se mužský a ženský mozek? Proč zapomínáme? Jak trénovat soustředění? Dá se změřit síla myšlenek? Nejnovější poznatky z neurovědy podané jednoduše a na příkladech. Mentální kondice je stejně důležitá jako fyzické zdraví. Mozek je jako sval. Když ho trénujete, má výdrž a zvládne i těžké situace. Poznejte svůj mozek, poznáte tím lépe sami sebe. Na nejčastější otázky spojené s mozkem odpoví trenérka mozku Eva Fruhwirtová, která založila první a jedinou českou Mozkohernu.

Vyhráváme: Live stream Sto zvířat z Paláce Akropolis

KDY: 18-19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek zde



Palác Akropolis opět ožívá. Připravil pro vás sérii online koncertů přímo ze svého sálu. Dnes: Famózní ska kapela Sto zvířat! Po půlroční vynucené koronapauze se představí poprvé v nové sestavě. V kapele na konci loňského roku došlo k výrazné personální změně, kdy na rytmické posty nastoupila mladá třicátnická krev - Jakub Červinka (kytara), Jan Neruda (baskytara) a Jakub Nývlt (bicí), kteří doplnili stávající sestavu ve složení Pablo Herzog (trubka), Martin Kachna Líska (trombon), Jiří Hanzlík (barytonsaxofon), Petr Hostinský (klávesy, zpěv), Jana Jelínková (zpěv) a Honza Kalina (perkuse, zpěv).

Moje kino live: Šarlatán

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko­vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…

Ponec Online: Lekce Contemporary Dance s Martou Trpišovskou Vodenkovou

KDY: 19-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



I po dobu uzavření divadel můžete tančit s Poncem. "Každou středu od 19 hodin vysíláme živě lekce contemporary dance, tentokrát s Martou Trpišovskou Vodenkovou. Lekce probíhají v češtině a vstupné je dobrovolné. ​Děkujeme, že tančíte s námi," vzkazují pořadatelé akce. Odkaz na přihlášení naleznete na vaší vstupence a také jej dostanete na e-mail, hodinu před začátkem lekce. Předprodej bude z technických důvodů ukončen v 18.55 v den konání lekce.