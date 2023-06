Už jste přemýšleli o tom, jak si zpříjemnit tento den? Podívejte se na pár našich tipů na akce, které se dnes Praze konají.

Ve strahovském autokině se ve středu večer můžete podívat na romantickou komedii Znovu se zamilovat. | Foto: archiv pořadatele akce

Na Stojáka

KDY: Od 18

KDE: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

ZA KOLIK: 300 Kč

Takže toto je jen pro opravdové hrdiny, kteří se nebojí výšek, jelikož toto vystoupení bude na mrakodrapu v Praze. Vystoupí Petr Nasty Cerha, Tomáš Matonoha a Ester Kočičková.

Švandovo divadlo: 1984

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Systém, nebo láska? Láska k systému! Divadelní adaptace kultovního románu… Winston Smith, úředník Ministerstva pravdy, unavený muž středních let, byl doposud spolehlivým členem společnosti - řádně pracoval, volný čas trávil dle předpisů, nepochyboval. Až nyní… Cosi uvnitř ho přimělo koupit si sešit a začít psát deník. Cosi v něm se začalo ptát po minulosti. Pátrat v paměti. Pochybovat. Opravdu je jeho země ve válce, nebo jde o nástroj manipulace skrze neustálé udržování pocitu strachu a ohrožení? A co když se minulost odehrála jinak, než jak je jim předkládáno? Sám ví, jak důsledně se upravují zprávy, fotografie, výpovědi. Jak dogmaticky se oklešťuje jazyk. Co si počít s hesly: Válka je mír. Svoboda je otroctví. V nevědomosti je síla?

Fidlovačka: Hejblata

KDY: Od 18

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 189-259 Kč

Představení Taneční školy InDance, která jedinečným způsobem probouzí radost z tance u malých i velkých. Jako host vystoupí i soubory Pop Balet.

Autokino Strahov: Znovu se zamilovat

KDY: Od 21.45

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



V této romantické komedii se Mira Rayová vyrovnává se ztrátou svého snoubence a posílá několik romantických zpráv na jeho staré mobilní číslo… aniž by věděla, že číslo bylo přiděleno k novému pracovnímu telefonu Roba Burnse. Novináře Roba krása upřímných slov uchvátí. Když dostane za úkol napsat profil megahvězdy Celine Dion (která hraje sama sebe ve své první filmové roli), požádá ji o pomoc při vymýšlení způsobu, jak se s Mirou osobně setkat… a získat její srdce.

Lost Society a Himalayas v Modré Vopici

KDY: Od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Od 550 Kč

Když parta čtyř zručných muzikantů z Finska pod jménem Lost Society před třinácti lety vlétla na metalovou scénu, byl z toho poprask. Adrenalinem nabitá thrash kanonáda, co neřešila, co se děje okolo a ještě do své hudby dokázala dostat něco svého. Přesto koncem loňského roku, navzdory pochvalným komentářům legendárních kolegů na jejich adresu jako jsou Mille Petrozza (Kreator) nebo Andreas Kisser (Sepultura), se zdá, že Lost Society našli novou cestu a na nové desce "If The Sky Came Down" se mnohem víc než předchozí, albu "Absolution" vzdálili svému klasickému thrash vyznění a větším zapracováním melodičnosti zamakali na moderních groove až k metalcoru směřujících polohách, takže srovnání s Gojira, Slipknot, Bullet for My Valentine nebo Trivium je na místě. Jako předkapela vystoupí Himalayas.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.