Upozornění: Švandovo divadlo dnes zrušilo představení Pohřeb až zítra

Na tuto hru se můžete těšit opět v srpnu.

Auto/letní kino: Rychle a zběsile 9

KDY: Od 21.30

KDE: Kino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Dominic Toretto (Vin Diesel) si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný život s Letty (Michelle Rodriguez) a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, kteří se rozhodli ovládnout svět, figuruje i člověk, který je stejně odvážný a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. Koneckonců je to jeho bratr Jakob (John Cena). Rozešli se ve zlém po smrti otce a je jasné, že pokud se jejich cesty znovu zkříží, bude je to asi oba hodně bolet. A protože Jakobovi pomáhá s realizací jeho plánů geniální hackerka Cipher (Charlize Theron), se kterou jsme se seznámili v předchozím díle, musí Dominic tváří v tvář přesile dát znovu dohromady „rodinu“ rychlých a zběsilých řidičů. S nimi se vydá na neuvěřitelnou štreku, která vede přes Londýn, Tokio, středoamerickou džungli a historické uličky Edinburghu až do Ázerbájdžánu. Tam všude budou porušovat dopravní předpisy a fyzikální zákony a pokoušet se přitom zachránit svět.

Polemic v Ledárnách

KDY: Otevření areálu 17, začátek koncertu 20

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Na místě 400 Kč

Těšte se na pořádnou nálož reggae, ska a dancehallu v podání skvělé bratislavské party Polemic! Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Letní kino Zahrada: Last Christmas

KDY: Od 21

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 100 Kč



Dopřejte si filmový zážitek pod širým nebem! Promítáme pro minimálně pět diváků. Projekce se konají venku a v případě příznivého počasí. Emma Thompson oprášila nápad, který ji vnuknul její kamarád, předčasně zesnulý zpěvák George Michael, a napsala scénář podle jeho věčného vánočního hitu Last Christmas. Lze stvořit celovečerní film podle jedné písničky? Nevhodné do 12 let.