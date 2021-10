Rudy Linka One Man Show: Mezi Řádky

KDY: Od 19.30

KDE: Ústřední městská knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 290 Kč

Další setkání s Rudym Linkou, významným jazzovým kytaristou a mimořádnou osobností světové i domácí jazzové scény, bude tentokrát doprovázet křest jeho nové knihy, vydávané u příležitosti událostí Sametové revoluce. Rudy Linka vystudoval klasickou kytaru na Pražské konzervatoři. Po emigraci začátkem 80. let se věnoval studiu skladby na Stockholm Music Institute a pokračoval na bostonské Berklee College of Music a na The New School v New Yorku, kam se v roce 1986 přestěhoval. Soukromě absolvoval i mistrovské lekce u nejlepších světových kytaristů – Johna Scofielda, Jima Halla a Johna Abercrombieho. V roce 2005 založil festival Bohemia Jazz Fest.

Lady Macbeth z Újezdu

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Drama z dob, kdy se ještě Štefánikova ulice jmenovala Kinská, kdy ženy byly téměř bezprávným majetkem v rukou svých mu-žů a právo na lásku a svobodu bylo někdy nutné vykoupit vraždou. Autorská adaptace slavné novely o ženě, která se vzepřela těm, kteří chtěli rozhodovat o jejím osudu…

Auto/letní kino Strahov: Minuta věčnosti

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Režisér a scenárista Rudolf Havlík na Islandu v extrémních podmínkách divoké přírody natočil komorní dobrodružné drama Minuta věčnosti. V hlavních rolích otce a dcery se představují Jiří Langmajer a Martina Babišová. Špičkový kardiochirurg Petr (Jiří Langmajer) je velmi uzavřený a introvertní muž. Jeho jednadvacetiletá dcera Lucie (Martina Babišová) má vrozenou srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat sám při plánované operaci. Po ní se společně vydají na dobrodružnou výpravu na Island. Tady mají dost času, aby k sobě opět našli cestu, protože Lucie se s ním už moc nestýká a stále ji trápí, že její matku opustil. Petr musí během dobrodružné výpravy přijít na spoustu věcí, které mu unikly, a neustále je nucen odpovídat své dceři na všetečné otázky. Petr si uvědomuje, že mu Lucie chybí, že by měl některé věci ve svém životě změnit a naučit se nebýt tak velkým egoistou jakým je. Jednoho dne však Lucie náhle uprostřed divoké přírody zkolabuje. Petr si není jistý, jestli neudělal někde chybu. Navíc má pocit, že je uprostřed nekonečné přírody ztracený, a začne se mu stírat rozdíl mezi realitou a fikcí. Opravdu se plánovaná operace podařila? Opravdu Petr vyrazil s Lucií na dalekou výpravu? Ocitá se v situaci, ve které poprvé v životě není jejím pánem, a musí podstoupit tvrdou zkoušku a souboj se svým svědomím a vědomím, aby přišel na to, co se doopravdy přihodilo, a jak se ocitl tam, kde je.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Kolem světa: Egypt - země faraonů

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "K moři nepojedeme, ale nasajeme atmosféru pravého Egypta. Začínáme výpravou do západních oáz Bahareya, Dakhla a Kharga. Měsíční krajina Černé pouště a kamenné formace Bílé pouště ohromují. Noc pod širým nebem písečného nekonečna. Proč je dobré si kolem lože rozložit nakrájenou cibuli? Navštívíme nejstarší křesťanský hřbitov i středověké osmanské město. Luxor náš zahltí svou bohatou historií a ikonickými památkami. Pokračujeme do kouzelného Asuánu. Núbijský kultura nás uchvátí. Několik dní nestačí. Lodí projíždíme okolní historii i domorodé vesnice. Nesmíme vynechat neuvěřitelný Abú Simbel. Na přesunu této gigantické stavby se podíleli i čeští inženýři. Nočním vlakem se vracíme do Káhiry. Gíza, Sakkara a Dahshur jsou příjemnou povinností. Káhirská citadela má své kouzlo a vplouváme do rušných uliček. Silným zážitkem pro všechny smysly je čtvrt' přezdívaná Garbage city. Recyklace odpadků je zdrojem příjmů pro 70 tisíc místních Koptů. Rozporuplné pocity v nás zanechává velbloudí trh v Birkáši. Velkým překvapením jsou kostry pravěkých velryb údolí Wadi al - Hitan," zve cestovatel Daniel Švejnoha.

Profesia days

KDY: Dnes 9-19 a zítra 9-17

KDE: Výstaviště Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



"Zveme vás na 10. ročník veletrhu práce Profesia days, který pro Vás uspořádáme offline za dodržení všech případných platných opatření. Přijďte si osobně popovídat s personalisty z řad našich vystavovatelů a zjistit, jaké pracovní příležitosti nabízejí," zvou pořadatelé akce. Těšte se na pestrý doplňkový program v podobě tématických přednášek, poradenské zóny, konzultace CV, koučinku, testování IT dovedností a dálší.

Jeviště Václava Havla: Divadelní spolek Kašpar - Vernisáž

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Jeviště Václava Havla je absurdní divadlo jako zrcadlo i našeho světa. Sérií inscenací her Václava Havla v provedení současných divadelníků se připomíná 85. výročí narození jejich autora… Věra má kvartýr. Michal mu dal ksicht. Neudělá Bedřich na návštěvě kiks? „Vaňkovka“ z roku 1975 v podání Nezávislého divadelního spolku Kašpar. Režie Lukáš Jůza, dramaturgie Lenka Bočková, výprava Petra Krčmářová. Hrají: Jitka Nerudová, Miroslava Tichá a Jan Zadražil.