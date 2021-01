Kolem světa: KLDR - Totalitní neznámo

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč

Severní Korea je země, kterou zná každý, přesto se do ní vydává jen zlomek cestovatelů. Jak to vypadá v KLDR okem plzeňského cestovatele Vladimíra Váchala, si můžete přijít poslechnout na jeho přednášku, která nás povede trasou jeho týdenní cesty. Na další pobyt se mu nepodařilo získat oprávnění. Co všechno viděl nebo spíš mu bylo ukázáno, můžete shlédnout na spoustě fotografií, které pořídil v květnu roku 2016. Z této netradiční cesty sebou přivezl také mnoho zajímavých věcí, které budete mít možnost zakoupit a prohlédnout si po skončení přednášky. Vydejte se do země, kde se zastavil čas a vše je podřizováno přísnému řádu. Pojďte se podívat na podobu dnešní KLDR s cestovatelem Vladimírem Váchalem.

Festival otrlého diváka dnes uvede „dvoják“ s dabingem

KDY: Od 20.30

KDE: Moje kino live

ZA KOLIK: Od 111 do 666 Kč



Fanoušci hororových filmů pozor, je tu další pokračování Festivalu otrlého diváka. Dnes večer vás čekají snímky Masakr mikrovlnnou troubou a Hříchy pátera Uzla. „Na Tři krále měkko máme, praví klasická pranostika. Aby vám mozky hezky do nového roku změkly, připravili jsme pro otrlé diváky další online povyražení, které snad pomůže ukrátit tu dobu, než se zase budeme moct sejít v kině na pořádné plnotučné verzi Festivalu otrlého diváka. Naservírujeme vám hned dvojitou dávku audiovizuální zoufalosti v double feature, kde se řemeslná inkompetence překlápí do inkontinence tvůrčí nesoudnosti. Snímky Masakr mikrovlnnou troubou i Hříchy pátera Uzla patří mezi čelní uchazeče o post nejhoršího hororu všech dob, oba vznikaly na koleně za pár šupů a oba přímo žadonío otrleckou lokalizaci formou našeho věhlasného vícehlasého dabingu,“ vzkazují pořadatelé akce.

Autokino Strahov: Havel

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Dnes vás čeká snímek Havel. Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní život v dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a také milostné vztahy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film čerpá z let 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především vzrušující a málo známý příběh.

Stínové divadlo: Popelka

KDY: Do 10. ledna, nonstop

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 až 599 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



Příběh chudé dívky přezdívané Popelka, která svou dobrou duší a šarmem okouzlí bohatého prince, nastudovalo divadlo HILT Praha ve formě stínového divadla. Diváci objeví kouzlo stínů v kombinaci s magickými projekcemi, které vytvoří působivé efekty na plátně. Online představení je založeno na současném moderním tanci. Stínové divadlo se stalo ve světě hitem posledních let. Od doby, kdy ve starověké Číně využívali kouzelníci hry stínu na plátno pomocí světla plamenu svíce, se mnohé změnilo.