Tichý a samotářský kuchař Cookie putuje se skupinou lovců kožešin americkým Oregonem. Spřátelí se s podnikavým Číňanem King-Luem a společně rozjedou nečekaně úspěšný byznys se smaženými koblížky. Důležitou ingredienci ovšem musí krást. Tajně za tmy chodí dojit první krávu, jedinou v širokém okolí, kterou do Oregonu přivezl bohatý Angličan. Americká nezávislá filmařka Kelly Reichardt ve svém křehkém antiwesternu o mužském přátelství vykresluje autentický portrét drsného života na počátku devatenáctého století na americkém severozápadě. Film se umístil na předních příčkách mnoha českých i zahraničních výročních žebříčků.

Hokej: Slavia - Ústí nad Labem

KDY: Od 18

KDE: Zimní stadion Eden, Vladivostocká, Praha 10

ZA KOLIK: 120 Kč, vstupenky online zde



Hokejové soutěže jedou na plné obrátky a Chance liga dnes pokračuje kolem číslo 34. Do Edenu přijede soupeř z Ústí nad Labem. Slávistům se v letošním ročníku daří více sbírat bodů venku, ale všichni fanoušci doufají, že se jim to podaří proti aktuálně dvanáctému Ústí zlomit.

Zacvič SI: Jóga

KDY: Od 17

KDE: Skautský institut na Staromáku, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč

"Přijďte spálit vánoční hodování na lekci jógy a zkusit tak propojit dech, soustředění, pružnost a sílu. Připojit se můžou jak začátečníci, tak pokročilí. S sebou stačí vzít jen něco pohodlného na sebe a pod sebe, třeba karimatku," zvou lidé ze Skautského institutu. "Lekce se odehrává v sále Minuta, v prvním patře, dostanete se tam přes pavlač. Pokud přeci jen nebudete vědět kudy kam, neváhejte se zeptat čítárníků za barem," dodávají.

Kino Přítomnost: Matrix Resurrections

KDY: Od 20.30

KDE: Přítomnost Boutique Cinema, Siwiecova 1839/1, Praha 3

ZA KOLIK: 180-210 Kč



Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč

Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč



Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Výstava: Moderní knižní obálky z muzejní knihovny

KDY: Denně do 31. ledna 10-18

KDE: Národní muzeum (historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Výstava Moderní knižní obálky z muzejní knihovny představuje průřez vizuální podobou českých knižních obálek 20. století prostřednictvím sbírkových předmětů z fondů oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Ukazuje různé přístupy výtvarníků a výtvarnou proměnu obálek napříč jedním stoletím – prezentuje ukázky z období přelomu 19. a 20. století, z doby mezi světovými válkami, ukázky z produkce státních nakladatelství 50. až 80. let i z produkce soukromých nakladatelů z konce 20. století. Řada prací ze sbírek oddělení knižní kultury je originálními předlohami pro tisk obálek knih vytvořených význačnými českými výtvarníky. Vystavena jsou například díla Ondřeje Sekory, Josefa Lady, Josefa Vodrážky, Jana Rambouska, Josefa Lieslera, Cyrila Boudy, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Václava Fialy a dalších.

Výstava papírových betlémů

KDY: Denně kromě úterků a čtvrtků 14-16 až do 2. února

KDE: Kostel Církve československé husitské, Na Václavce 1, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Vidět můžete přes 150 papírových betlémů od počátku Československa až po současnost. Betlémy s vyobrazením známých osobností, betlémy spojené se známými městy a krajinami, betlémy spojené s tradičními řemesly a jinými lidskými činnostmi a zálibami. Po dobu výstavy je možné se zaposlouchat do vánočních koled a dalších populárních i klasických vánočních melodií. Během výstavy je možné získat i vlastní betlém a sestavit si ho pod vedením zkušeného poradce, který podává odborný výklad k jednotlivým betlémům.