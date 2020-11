Online cestovatelský večer: Korsika a Sardínie

KDY: 20-22

KDE: Facebookový profil BB Centrum

ZA KOLIK: Zdarma

Cyklus cestovatelských přednášek Kolem světa, pořádá a uvádí Karel Wolf. Korsika a Sardinie je dokonalé spojení dvou ostrovů, nabízející společně horskou turistiku, nekonečné písečné pláže, tradiční kulturu vnitrozemí, malebné vesničky i prázdná místa bez turistů. Oba ostrovy leží vedle sebe, tedy jsou dosažitelné pohodlně trajektem ve vašem vlastním obytném autě nebo dodávce a nabízejí tak značnou flexibilitu v tom, jak jednotlivé dny strávíte. I když oba ostrovy jsou hojně navštěvované především v hlavní letní sezóně, pořád se tu najde řada míst, kde budete sami pozorovat západ slunce a přitom dýchat koktejl mořského vzduchu s vůní levandulí a borovic. Korsika vám nabídne krásné horské treky s tradičními vesničkami a Sardinie vám nechá odpočinout na některé ze svých romantických pláží. Je to směs, která rozhodně stojí zato.

Autokino Strahov dnes: Bábovky

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Autokino Strahov, jediné aktuálně fungující kino v Praze, nově promítá každý den.

Nejbližší program: Středa 4.11. 18.30 Bábovky. Pátek 6.11. 16.45 Mulan, 18.30 Havel. Sobota 7.11. 16.45 Princezna zakletá v čase, 18.30 Děda, postrach rodiny. Neděle 8.11. 16.45 Trollové: Světové turné, 18.30 Šarlatán. Pondělí 9.11. 18.30 V síti (necenzurovaná verze 18+). Úterý 10.11. 18.30 Palm Springs. Středa 11.11. 18.30 Tenet

Národní muzeum pro děti

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Fantazii ani barevnosti se meze nekladou. Stáhněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Mimo to vás čekají rovněž prohlídky výstav, tvoření, soutěže a zvídaví kamarádi Honzík s Fany.

Tip na procházku: Ctěnický zámecký park

KDY: Denně 10-18

KDE: Bohdanečská 1, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Zámecký areál Ctěnice se pyšní jedním z nejhezčích pražských parků, na který se můžete kdykoliv vydat a kde si v trávě užijete příjemné chvilkys celou rodinou. V roce 1993 se stal zámek včetně hospodářských budov a parku majetkem hlavního města Prahy a v letech 1997–2004 prošel celý areál rozsáhlou rekonstrukcí.

Pragovka představí svou třetí online výstavu

KDY: 4. 11. až 31. 12.

KDE: Web galerie nebo její facebookový profil

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery zkoumá možné způsoby, jak se vyrovnat se zavřením kulturních institucí, a přesto prezentovat kulturu dále.Otevřou se postupně tři nové výstavy, z nichž jedna bude orientovaná na pohled zvenčí, a tak bude také pozorovatelná, druhá proběhne newsletterovou formou přímo do schránek subscriberů newsletteru galerie, a všechny tři budou prezentovány pomocí 3D varianty přístupné na stránkách Pragovky. Výstavy Everlastinga newsletterová QA#4 / Forms of Publication se už rozeběhly, dnes odstartuje ta třetí – výstava rezidenta Pragovky Kryštofa Kaplana s názvem Korporealita. Výstavy budou následně přístupné také formou 3D varianty na stránkách Pragovky. Korporealita představí nejnovější sochy – objekty, v jejichž formě bude akcentován především figurální tvar. Kryštof Kaplan (* 1987), který je poměrně novým rezidentem Pragovky, v letech 2015–2016 působil jako asistent v ateliéru Jindřicha Zeithammla na Akademii výtvarných uměnív Praze. V loňském roce proběhly jeho samostatné výstavy Tenze v DOXu a Metafyzika v Atriu v Praze, nedávno byl zastoupen na sochařské přehlídce Re_formv pražské Trafo Gallery. Výstava potrvá v prostoru The White Room od 4. listopadu až do 31. prosince.