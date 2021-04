Kolem světa: Ze světa zvířat v džungli a ve městě

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je seriál cestovatelských přednášek. Příběhy zvířat ze tří světadílů bude sdílet fotožurnalistka Jana Ašen-brennerová. Nejprve se vypravíte do džungle Demokratické Republiky Kongo, kde žijí jedny z posledních horských goril. Dále zavítáte do Portorika do víru kohoutích zápasů. Zvířecí přednášku pak zakončíte zbrusu novou sérií zatím nepublikovaných fotografií zachycující příběhy psů žijících na Filipínách, pouličních ale také těch zachráněných z prostředí erupce sopky Taal.

Autokino Strahov: Teorie všeho

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v současné situaci, kdy jsou klasické kinosály (ale i okolní okresy) zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování fil-mů mimo obydlí. Strahovské autokino dnes promítá anglické romantické drama Teorie všeho. Vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru, sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska.

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Čas od času: Klára Laurenčíková

KDY: Od 19

KDE: Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



Beseda Knihovny Václava Havlaa České asociace streetwork. Patří sociální práce do škol? Jak v Čechách vychováváme děti? A lze budovat mosty mezi školou, rodinou a pracovníky sociálních služeb? To jsou otázky pro Kláru Laurenčíkovou, respektovanou odbornici na práva dětí a zastánkyni inkluzivního vzdělávání.

Design na Vyšehradě

KDY: Po celý den

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky.

Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze a další zajímavosti. Vystavující: Anna Jožová, František Jungvirt, Dominika Petrtýlová, Vlastimil Šenkýř, Tereza Talichová (Tititi), Jakub Březina, Barbora Kotěšovcová, Otakar Šenkýř, Lukáš Kuba, Triant, Asus.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Vršovické divadlo Mana: Máma říkala, že bych neměla

KDY: 19-23

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: 150-500 Kč



Premiéru uvede Vršovické divadlo online v 19 hodin. Záznam budek dispozici do 23.00, vstupenky je možné koupit do 21.

V dramatu anglické autorky se setkávají čtyři generace žen, které se v průběhu dvacátého století snaží vyřešit jednu z nejdůležitějších ženských rolí, totiž roli matky. Lze být matkou a zároveň mít nějakou kariéru? Je dítě dar nebo komplikace? Každá generace se snaží najít svůj vlastní recept, který bude diametrálně odlišný od toho matčina. Je ale lepší? Dokážeme se poučit nebo jen děláme jiné chyby? Ne, žádnou odpověď nečekejte. Jediné, co hra může přinést je pocit, že tohle dobře znáte a úlevu, že v tom nejste sama. V režii Viktorie Čermákové uvidíte Radku Fidlerovou, Danu Černou, Mášu Málkovou a Sandru Černodrinskou.

Divadlo Ponec online: Lekce Contemporary Dance s Johanou Pockovou

KDY: 19-20

KDE: Registrace a informace zde

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Zatančete si s Divadlem Ponec.V lekci s Johanou Pockovou přivítáte jaro a probudíte tělo. Zaměříte se na nohy, díky improvizaci a jednoduchým cvičením necháte rozproudit energii v celém těle a hlavně si zatančíte. S lehkostí, s radostí…