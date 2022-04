Pomsta je tu. Ve svém druhém roce boje proti zločinu. Batman odhaluje korupci v Gotham City, která souvisí s jeho vlastní rodinou, a zároveň čelí sériovému vrahovi známému jako Hádankář.

Cestovatelské středy v Národním muzeu: Stefan Milkov, Petr Nikl a extra hosté Alexandr Vondra s Jakubem Rybou

KDY: Od 19

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 200 Kč



Moderované besedy cestovatele Rudy Švaříčka se zajímavými osobnostmi. Umělec Stefan Milkov povypráví o Zanzibaru, oblíbený kumštýř Petr Nikl o New Yorku. Speciálními hosty k tématu Ukrajina - Rusko budou politik Alexandr Vondra a hudebník Jakub Ryba.

Švandovo divadlo: Divadelní spolek JEDL - Pustina

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 390 Kč

Scénická báseň – scénické oratorium pro herečku, herce, kontraaltistu, dva tanečníky, klavíristu a psaltérium, to vše v režii Jana Nebeského.

Author & Punisher s Mvtant v Modré Vopici

KDY: Od 19.30

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Předprodej od 450 Kč, dostatek vstupenek i na místě



Author & PunisherZdroj: ObscureDlouho očekávaný večírek pro milovníky industriální metalové hudby… Někdo vyleze z fabriky a je rád, že alespoň na pár hodin svou mašinu neuvidí. Jiný si na ni naopak potrpí a tahá ji s sebou takřka po celém světě, poutá se k ní, čímž na ní dokonce hraje. Viděli jste japonskou kultovku Tetsuo? Author & Punisher je kyborg 21. století!Strojní inženýr Tristan Shone alias „jednočlenný“ industrial drone/doom projekt Author & Punisher se hudbě věnuje už od roku 2004. Své nástroje, které vypadají jako mechanické mučicí nástroje ze série Saw, vyrábí (profesně i akademicky je vzdělaný v oboru strojírenství a sochařství). I přes žánrové zařazení své hudby do industrial/noise a experimentální hudby, je však v jádru muzikant, snad i metalista (metal = kov), ačkoli naprosto přesvědčivě dokáže navodit atmosféru Posledního soudu, kde hlavním soudcem není žádná nadpřirozená bytost, ale mohutný kovový stroj, který nahradil cokoli z živé tkáně. Jako support na obou koncertech vystoupí Mvtant. V jeho hudbě se potkává klasický post-punk, industrial, EBM, ale i darkwave a inspirace starými horory a sci-fi, takže se v jeho zvuku potkává nové i staré, kakofonie s melodií.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.