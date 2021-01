Strahovské autokino jede i na závěr roku

KDY: Dnes od 18.30, zítra od 17.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I na úplný závěr letošního roku můžete vyrazit do strahovského autokina, které je na rozdíl od klasických kinosálů stále otevřené veřejnosti. Dnes večer na vás čeká dobrodružný western Opravdová kuráž a zítra kultovní snímek Pulp Fiction: Historky z podsvětí.

Středa: Od 18.30, Opravdová kuráž

Po vraždě svého otcem nájemným zabijákem Tomem Chaneym se čtrnáctiletá farmářská dívka Mattie Rossová vydává chytit vraha. Na pomoc si najde nejtvrdšího marshala, jakého najde, muže se skutečnou kuráží, Reubena J. Roostera Cogburna. Mattie trvá na tom, že se přidá ke Cogburnovi, jehož opilecký, líný a celkově zavrženíhodný charakter nesedí k její víře v něj. Proti jeho přání se k němu připojí na cestě do indiánského území při hledání Chaneyho. Připojí se k nim Texas Ranger LaBoeuf, který chce Chaneyhoz vlastních důvodů. Neobvyklé trio najde po cestě nebezpečí a překvapení a odvaha každého z nich bude vystavena zkoušce.

Čtvrtek: Od 17.30, Pulp Fiction: Historky z podsvětí

Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je autorskou Biblí Quentina Tarantina, který v tomto opusu definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo rozněcující náročné kritiky na festivalu v Cannes, levicové a pravicové intelektuály i zedníky dopřávající si po těžké šichtě trochu oddychu. Pulp Fiction je multižánrovým opusem, který přetéká fetišistickými detaily a popkulturními odkazy a zároveň dokonale funguje jako svrchovaně napínavý film rozvržený do inovativní příběhové struktury. Chcete vidět homosexuální znásilnění sbližující dva nepřátele na život a na smrt?

Virtuálně do Národního muzea

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. Na podzim přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Design na Vyšehradě

KDY: Do 31. 12., nonstop

KDE: U Kongresového centra, výstup metro C Vyšehrad

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant.