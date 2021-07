Auto/letní kino Strahov: Chlast

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž otevírá naši mysl k poznání světa okolo, zmírňuje problémy a zvyšuje lidskou kreativitu. Tato teorie zaujme Martina (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se do experimentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi. Když Churchill dokázal vyhrát druhou světovou válku s notnou dávkou alkoholu, kdo ví, co způsobí pár kapek jim a jejich studentům? Prvotní výsledky jsou povzbudivé a tento malý projekt se stane opravdovým akademickým výzkumem. Jak jejich hodiny, tak výsledky se zlepšují a skupina znovu dostane chuť do života! Když však výzkum přeženou, někteří musí skončit. Je stále jasnější, že i když alkohol mohl dopomoci ke skvělým úspěchům v historii, některé odvážné činy mají své následky.

Kolem světa: 6000 kilometrů Mexikem a Guatemalou

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení přes

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf. Sněhobílé pláže a tyrkysové moře. Mušle velikosti hlavy šumící oceánem. Drink s deštníčkem a Jack Sparrow. Kapitán Jack Sparrow. Ať už si pod pojmem Karibik představíte cokoliv, nikdy vás nepřestane překvapovat. "Pojďme se společně zaletět podívat na Martinique, kde se Francie snoubí se Střední Amerikou, na Dominica Island, plnou pralesů, bez cest a kde znají Česko, na Guadelupe, kde se ze sopek stávají pláže. Vydejme se za příběhy, které mohl vymyslet jen sám život. Pašování aneb jak nás málem nepustili na Dominica Island. Karibský rum a vánoční večeře v létě. Jak chodí mušle? Víte jak chutnají vajíčka uvařená v sopce? Jak jsme se báli o život aneb jak jsme zjistily že předsudky způsobí jen šedé vlasy," zve na přednášku cestovatelka Martina Němcová.

Kdo je tady ředitel?

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 420 Kč zde

Skvělá dánská komedie od Larse von Triera, který patří k nejvýraznějším filmovým tvůrcům dneška… Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec…

Mig 21 v branických Ledárnách

KDY: Od 20

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 478 Kč



Po loňské vydařené premiéře se i tento rok dočkají hudební fanoušci koncertů na letní scéně Lucerna Music Baru. Letošní série se uskuteční ve zbrusu novém koncertním areálu v Ledárnách Braník. Dnes opět Mig 21.

Letní scéna Harfa: Caveman

KDY: Od 20

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 499 Kč zde

Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou! „Obhajoba jeskynního muže“, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě. Hra byla poprvé uvedena na Broadwayi v divadle Helen Hayes 26. března 1995 a po svém 399. uvedení 17. července 1996 se dočkala zápisu do divadelních kronik, když překonala hry „Search For Intelligent Life in the Universe“ (Hledání inteligentního života ve vesmíru) Lily Tomlinové a „The World According to Me“ (Svět podle mě) Jackie Masonové. Tehdy se „Obhajoba jeskynního muže“ stala nejdéle hraným představením jednoho herce v historii Broadwaye.

Letní kino Klubovna:Fany a pes

KDY: Od 21

KDE: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

ZA KOLIK: 50 Kč

Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka jako mnoho jiných uprchla s rodinou na Západ. Ze třídy mizí i další děti, a pro Fany tak začíná dobrodružství při hledání kamarádky, které ji zavede do víru začínajících pravidelných pondělních demonstrací i na státní hranice, ale zapříčiní i konflikty s její prorežimní učitelkou. Zdá se, že se věci začínají dávat do pohybu… Příběh Fany líčí průběh pokojné revoluce na podzim roku 1989 z pohledu dítěte.

Vltava v Jazz Docku

KDY: Od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2/3249, Praha 5

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Vltava… Toto přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou poetikou mnohoznačných textů, ale také svým zcela nezaměnitelným hudebním stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem zpěváka, kytaristy, básníka a herce Roberta Nebřenského. Produkci Vltavy nejstručněji vystihuje slogan „Česká poezie – světová hudba“. Koncerty skupiny jsou proslulé uvolněnou atmosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými instrumentálními výkony. Aktuálně nabídne Vltava program Náklad štěstí u příležitosti vydání stejnojmenného reedičního boxu všech řadových CD skupiny a novinkového alba raritních nahrávek Diamantové boty ve dvířkách kamen. Objeví se v něm skladby, které z pódia dlouho nebo dosud nikdy nezazněly. Během koncertu dojde na minulost, přítomnost i budoucnost. Kromě raritních písní z dávných dob a známých hitů ze všech období existence budou představeny také novinky z připravovaného alba. Dle varování kapelníka Roberta Nebřenského „…svět, vytvořený v „Nákladu štěstí“, poskytuje již dostatečný prostor pro kvalitní život pouze v něm.“ Upozorňuje tak na riziko potíží při pokusech o návrat do běžné reality.