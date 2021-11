Milionový údržbář

KDY: Od 19

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 320 Kč

Jako milionář zklamal, Uspěje jako bezdomovec? Francouzská komedie. Séverinu opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na mizině si založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. Jednoho dne se tento kdysi světácký ex-manžel objeví před jejími dveřmi, avšak už to není ten arogantní a cynický obchodník, ale zruinovaný muž bez střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se omluvil, a jako nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci. Séverine se rozhodne dát mu šanci a nabídne mu místo údržbáře! Jean Pierre tak musí překonat svou hrdost, obléct si pracovní uniformu, vzít kartáč a kbelík a přijmout ponížení. Séverine s ním totiž zachází jako s onucí. Ale Jean Pierre není typ, který by se tak rychle poddal… Hrají Petr Nárožný, Veronika Freimanová a další.

Trhni si, otče

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Mít dospívajícího potomka není jen tak. Zvláště když jeho záliba v nočním životě překročí únosnou míru. Zoufalému otci tak nezbývá než zavolat na pomoc sestru a zkusit svého syna zachránit. Jak? Léčba šokem snad zabere… Bláznivá komedie, kterou světoznámý dramatik Peter Quilter napsal přímo pro Divadlo Ungelt!

Auto/letní kino Strahov: Duna

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Kolem světa: Jemen a Sokotra – pohádková země na okraji

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Jemen je země trochu stranou. Jemen je od okolního světa oddělen mořem a horami a nikdy nebyl na přímých cestách. Přesto nebo možná právě proto tam najdete lidi, kteří jsou šťastní s málem a kteří žijí v neuvěřitelné zemi jako z Pohádek tisíce a jedné noci. Lidi, kteří dokázali svojí kulturou zachytit kořeny v nepřístupných horách i kaňonech zahloubených do nehostinné pouště. Válečná situace posledních let sice nedovoluje Jemen jednoduše navštívit, ale na fotografiích z cesty v roce 2008 si připomeneme většinu krás této vyjimečné arabské země. Kromě návštěvy hlavního města Sanaá s jeho jedinečnými perníkovými domy, uvidíte fotky z treku v Džebel Haráz, navštívíme horské vesnice Thula či Kavkabán poblíž Sanaá. Zastavíme se v městě královny ze Sáby, Márib a doputujeme do starobylého údolí Hadramút, kde navštívíme vesnici hliněných mrakodrapů Šibám a podíváme se i do dalších vesnic kaňonu Doán. Na závěr navštívíme i „pravěký“ ostrov Sokotra s jeho proslulými dračími stromy, lahvovníky a kadidlovníky," zve na přednášku cestovatel Michal Bošina.

Hudba z filmů a pohádek

KDY: Od 19

KDE: Karmelitská 2/4, Praha 1

ZA KOLIK: 80 Kč



Smyčcový orchestr Nadačního fondu Harmonie připravil koncertní program vhodný zejména pro rodiny s dětmi. Přijďte se zaposlouchat do skladeb, které si bude prozpěvovat celá rodina. Můžete se těšit na hudbu z oblíbených večerníčků a pohádek jako Mach a Šebestová, Pat a Mat, Sponge Bob, Šíleně smutná princezna nebo z filmů jako Piráti z Karibiku, Sám doma, Pán prstenů, Mission Impossible a další.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Grindový večírek v Modré Vopici s francouzskými SCD v čele

KDY: Od 20

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Do legendárního hudebního klubu Modrá Vopice se ve středu večer sjede hodně zajímavá čtveřice kapel, vyznávajících extrémní grindovou muziku. Od 20 hodin postupně zahrají Choked By Own Vomits (Rakovník), Kandar (Brno), BowelFuck (Praha) a Sublime Cadaveric Decomposition (Francie).

Michal Plzák a Lucie Vopálenská: Pro smrt uděláno

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Živé rozhovory o posledních věcech.Jak mluvit o smrti? Autory přijalo 26 osobností a věnovalo jim svou důvěru, aby spolu toto obtížné téma ohledávali. Učili se být citliví, ale neodbytní. Zveme vás, abyste s námi ztratili strach. Ne možná ze smrti, ale z mluvení o ní. Kniha není akademickým pojednáním, ani jen užitečnou, instruktážní příručkou, i když tyto parametry obsahuje také. Z rozhovorů vyplývá, jak rozmanité podoby bere na sebe vědomí smrti a obavy z ní, a rovněž i samo mluvení o tomto intimním a obtížném tématu. Všeobecně se předpokládá, že je to téma tabuizované, vytěsňované, ale z rozhovorů vyplývá, že to tak úplně není. Větší obtíž může představovat nacházení způsobu, jak téma „lidsky“ a otevřeně v rozmluvě pojednat. Jedním z účelů knihy je povzbudit k větší otevřenosti v otázkách lidské konečnosti, samoty, utrpení, lidské důstojnosti a vyrovnávání se s neznámým. Pozvání k nesnadnému tématu mj. přijali: vědec a filosof Ivan M. Havel, spoluzakladatelka hospice Cesta domů Martina Špinková, psychiatr Radkin Honzák, politik a kníže Karel Schwarzenberg, vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Sidon, římskokatolický biskup Václav Malý, evangelický farář Miloš Rejchrt, hrobník David Stejskal, ředitel Pohřebního ústavu Hl. města Praha, zakladatelka Alzheimerovské společnosti Iva Holmerová, či básníci J. H. Krchovský, Petr Hruška a velitel útvaru speciálních operací, afghánský veterán Lumír Němec i anglický filosof Peter Wilberg, který mluví o svém umírání. Knihu představí Michal Plzák a Lucie Vopálenská společně s filozofem Miroslavem Petříčkem a malířkou Věrou Novákovou Brázdovou. Večerem provází Jáchym Topol.