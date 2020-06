Letní kino před Crossem: Tenkrát v Hollywoodu

KDY: 21-23

KDE: Cross Clup, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč

Letní kino před holešovickým Cross clubem se opět vrací. Kapacita je dle nařízení vlády samozřejmě omezená. Dnes čeká na filmové milovníky lahůdka v podobně snímku Tenkrát v Hollywoodu.

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles.

Ve Švandovo divadle se chystají zabít Johnnyho Glendenninga

KDY: 19-21

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Černá komedie ze současného Skotska o tom, že zdání někdy klame a není gangster jako gangster. Hra známého skotského autora Daniela C. Jacksona se odehrává kdesi na skotské vysočině, kde dva poskoci místního mafiána dostanou důležitý úkol – a samozřejmě se pokazí, co se dá. Vydejte se sna výlet do Glasgow, města s nejvyšší kriminalitou v celé Velké Británii, města, kde každý osobně zná nějakého gangstera a přestřelky jsou normální jako odpolední čaj.

Zabít Johnnyho Glendenninga připomíná hry Martina McDonagha anebo filmy Guye Ritchieho či Quentina Tarantina, zároveň ale vycházíz nejlepších tradic starých gangsterek.

Národní muzeum online: Hudební zvěřinec

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Muzea se pomalu otevírají, ale vzhledem k okolnostem se na jaře houfně přesouvají do online prostředí. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy.

Vyzkoušejte například virtuální pozvánku na připravovanou výstavu Hudební zvěřinec v Českém muzeu hudby. „Pojďte s námi pootevřít dveře do kouzelného světa hudby a zvířat. Prozkoumáme, kde se zvířata ukrývají v hudebních nástrojích. K poslechu budou populární písničky, slavné skladby, ale i skutečné zvuky přírody,“ lákají zájemce kurátoři této zajímavé výstavy.

Open air party Kapitán Demo

KDY: 18-22

KDE: Autokino pod hvězdou, Výstaviště PVA Expo, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 499 Kč



Letňanské výstaviště se dnes večer bude otřásat v základech. Chystá se tam totiž Kapitán Demose svojí partičkou. Těšte se na pořádnou tancovačku. Areál funguje jako autokino, v areálu je tak možné zaparkovat.

Venkovní turnaj v šipkách

KDY: Od 18.00

KDE: Pyrát bar, Vlastislavova 96/2, Praha 4

ZA KOLIK: Startovné 100 Kč



Nuselský Pyrát bar pořádá od 18 hodin venkovní turnajv elektronických šipkách. Dle počtu lidí se budou hrát dvojice i jednotlivci ve hře 501 (301) DO. Kromě zábavné atmosféry na vás čeká také skvělá kuchyně a věcné ceny pro nejlepší šipkaře.

Jóga na Vyšehradě

KDY: 18.30-19.30

KDE: Vyšehrad, Praha 2

ZA KOLIK: 150 Kč



Těšte se na další spojení jógy a venkovního dýchánku. „Mým největším nádechem je sdílení praxe s těmi, co rezonují. Nikdy nevím, jak lekce bude vypadat. Nepřipravuji žádné gymnastické akrobacie, pracuji s intuicí a jde mi hlavně o to, abychom se ladili na sebe. Na svůj dech, na krásu našeho bytí a byli v srdcích. O co jiného jde? Bonusem k tomu je protažené tělo,“ láká cvičitelka Kateřina. „Výměnou energie je příspěvek 150 Kč a pokud je někdo v tíživé situaci, a přesto by chtěl přijít, budu ráda za jeho úsměv. Srazu kapličky,“ dodává.