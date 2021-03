Kolem světa: Kostarika - skryté kouty exotického ráje

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč

Kolem světa je seriál cestovatelských přednášek, které uvádí Karel Wolf. Tentokrát se s cestovatelkou Annou Mullerovou vydáte poznávat skryté kouty exotického ráje Kostariky. „Vyprávění o džungli a exotických zvířatech – ty jsme si v Kostarice užívali pokaždé ze všeho nejvíc. Dračí zátoka a noc v srdci pralesa. Papoušci všech barev, lenochodi, tapíři, kajmani, krokodýli a opice co nám ukradly snídani. O surfování a vášni k proměnlivému oceánu. O středoamerickém stylu života. Jak uvařit gallo pinto a jak procestovat Kostariku bez auta,“ zve na přednášku Anna. Odkaz na živé vysílání dostanete emailem vždy 15 minut před projekcí. Pokud nestihnete živé vysílání, obdržíte odkaz na záznam přednášky. Promítá se prostřednictvím Zoomu.

Autokino Strahov: Judy

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Dnes vás čeká anglické životopisné romantické drama Judy. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony diváků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem. Ale všechno má svou cenu. Sláva a úspěch si vybírají vysokou daň. Její život provází osamělost, jejím démonem je alkohol a závislost na lécích. V zimě roku 1968 přijíždí Judy do Londýna, aby vystoupila na turné beznadějně vyprodaných koncertů. Docházejí jí peníze a její manželství se hroutí. Od počátku jejího celosvětového úspěchu v muzikálu Čaroděj ze země Oz uplynulo 30 let. Neodolatelným smyslem pro humor a vřelostí okouzluje všechny kolem, ať už se setkává s hudebníky, fanoušky či přáteli. Její sny o romantické lásce se zhmotňují, když potkává Mickeyho Deanse. Ale pod maskou šťastné hvězdy se skrývá křehká žena.

Poté, co v záři reflektorů strávila tvrdou prací uplynulých 40 let, je vyčerpaná. Vracejí se jí vzpomínky na ztracené dětství a ze všeho nejvíc touží být doma se svými dětmi. Najde v sobě sílu pokračovat?

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Zemlinského kvarteto živě

KDY: Od 19.30

KDE: Zde, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 149 Kč



Zemlinského kvarteto ve spolupráci s Městskou knihovnou uvádí druhý koncert v rámci koncertní série 4plus v roce 2021. Série koncertůk poctě 180. výročí narození Antonína Dvořáka jsou vysílány online. Program druhého koncertu této série : Smyčcový kvartet č. 5 f moll op. 9, B37. Smyčcový kvartet č. 6 a moll op. 12, B40. Smyčcový kvartetč. 14 As dur op. 105, B193.

Online soutěž detektivů: Vražda v psychiatrické léčebně

KDY: 19-21

KDE: Web akce

ZA KOLIK: 1000 Kč za tým (3-6 hráčů)



Soutěž detektivů je online detektivní hra, ve které spolu se svým týmem postupně rozplétáte záludný zločin. Video z místa zločinu, výslechy podezřelých, skupina soudních lékařů a forenzních analytiků vám s tím pomohou. Hrou provází moderátor v živém přenosu. Ke hře nejsou potřeba žádné speciální vědomosti nebo dovednosti, pouze logika, intuice, dedukce a trocha štěstí! Cenou pro vítěze je univerzální voucher na únikovou hru. Jak soutěž probíhá? Ve čtyřech kolech. První kolo: Sledujeme videozáznam z místa činu, získáváme složky všech podezřelých a také doplňující materiály k případu. Druhé kolo: Posloucháme nahrávky výslechů podezřelých a svědků. Seznamujeme se s novými důkazy. Třetí kolo: Získáváme závěry soudních lékařů, sumarizujeme všechny důkazy a vynášíme konečný rozsudek. Vyhodnocení: Animované video vzápětí prozradí kdo je skutečným zločincem. Vyhrává tým s nejvyšším počtem bodů. Body můžete získat nejen za odhalení skutečného zločince, ale i za přesnost stanovení motivů a skutečností, a to nejen v závěru hry ale i v jednotlivých kolech.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Moje kino live: Proti přírodě

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. Dnes vás čeká australský film Než skončí léto… Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách.