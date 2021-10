Národní muzeum: Sluneční králové KDY: Denně do konce září KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1 ZA KOLIK: 50-300 Kč Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Osmý ročník mistrovství světa v Královské střižbě proběhne i letos na náplavce před Kayak Beach Barem.Královská, tzv. mazácká střižba, výrazně šetří každému závodníkovi síly. Na rozdíl od klasické, kterou už dnes umí každé malé dítě, nemusíte předříkávat „kámen, nůžky, papír, teď“ ale vše se rozhodne na první máchnutí. I tak je ale potřeba nepodcenit přípravu, pokud závodník postupuje pavoukem do dalších kol, dochází často u netrénovaných jedinců ke křečím předloktí, kterým sice lze předejít dobrým pitným režimem, ale vyloučit je zcela nelze.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.