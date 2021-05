Kolem světa: Albánie - Země plná příběhů

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek… Cestovatelka Viktorka Hlaváčková se loni vydala na dvou a půl měsíční cestu po západním Balkánu. Po celou dobu se nedělo nic zvláštního, dokud nepřekročila albánskou hranici. Jako by v ten moment vešla do říše divů, začal se odehrávat jeden příběh za druhým. Během pěti týdnů objela celou zemi dokola částečně stopem, částečně přešla pěšky. Na pozadí fantastické horské krajiny se potýkala s nepřízní počasí, s pasteveckými psy i místní pohostinností, která leckdy přesáhla míru snesitelnosti. Byla hostem v mnoha domácnostech, stopla si osla, spala v jeskyni, potkala spoustu medvědích stop i ochutnala mnoho z místní kuchyně… a aby ji neunesla mafie, unesl ji jeden z řidičů, které si stopla. Zemí, kde se dodnes udržuje zvykové právo, jehož součástí je krevní msta a urputná pohostinnost, velící nenechat poutníka přes noc venku, se navzdory všem drobným nepříjemnostem nechala okouzlit natolik, že by tam nejradši zůstala dodnes…

Autokino Strahov dnes: Gangy New Yorku

KDY: Od 19.45

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Film Martina Scorseseho Gangy New Yorku se odehrává v 60. letech 19. století na jihu Manhattanu. Občanská válka je v plném proudu a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pro chudé obyvatele New Yorku to však není jediná válka – druhá se odehrává přímo v ulicích za jejich okny. Jejich domovem je čtvrť Five Points – jedna z nejchudších čtvrtí v celé Americe, která je sužována neustálými boji mezi znepřátelenými gangy, usilujícími o nadvládu v ulicích. Čtvrť plná bídy a zločinu, která se stala magnetem pro aktivity podsvětí…

Přednáška: Vývoj japonské zahradní architektury

KDY: Od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 250 Kč, nutná registrace na e-mailu office@japan.cz



Japonská zahradní architektura se stala od počátku 20. století v Evropě kulturním fenoménem, který zaujal doslova nejširší vrstvy obyvatel. Spolu s tímto zaujetím počaly vznikat japonérie, Japonskem inspirované zahrady či přímo Japonské zahrady na mnoha místech. Na několika příkladech si nastíníme, kde všude je možné se seznámit s japonskou zahradní architekturou, aniž bychom museli opustit Evropu. Uvedeme si, jak s inspirací Japonskem pracovat, abychom nemuseli mluvit o kýči a projdeme možnosti, které nám uplatnění japonské inspirace nabízí. Přednášející: Ing. et Bc. Aleš Trnka, absolvent zemědělského inženýrství, oboru zahradnictví na ČZU a retail managementu na VŠE. Dlouhodobě se zabývá japonskou zahradní architekturou, publikuje a přednáší na toto téma, navrhuje zahrady. Autorsky se podílel na sborníku přednášek Zahradami napříč Asií a knize Rostlina jako symbol v čínské a japonské kultuře. Založil a vedl Sekci bonsají a japonských zahrad Česko-japonské společnosti.

Art Parking: Sto zvířat živě z Pražské tržnice

KDY: 19-20.30

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Praha 7

ZA KOLIK: 765 Kč, vstupenky přes GoOut



Živé umění se vrací, je tady festival Art Parking! V jeho rámci dnes večer vystoupí oblíbená pražská ska kapela Sto zvířat. „Akce probíhá ve speciálním režimu a vjezd do areálu bude umožněn pouze po předložení čestného prohlášení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, ne starším než 48 hodin od začátku koncertu nebo o prodělání onemocnění Covid-19 v době 90 dnů před datem koncertu. Čestné prohlášení musí být vyplněno každým člověkem v autě starším 18 let a vytištěné odevzdáno u vjezdu do areálu,“ upozorňují pořadatelé. Čestné prohlášení si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit na festivalových stránkách, kde najdete i všechny potřebné informace.

Moje kino live: Bolest a sláva

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Španělské drama… Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost života i utrpení. Psaní pro něj bylo únikem a zapomněním. Kouzlo filmu mu přineslo slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života. Bolest a sláva vypráví o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a od vášní, které žití dávají smysl a naději.

Ponec Online: Lekce Contemporary Dance s Mirkou Eliášovou

KDY: 19-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



I po dobu uzavření divadel můžete tančit s Poncem. "Každou středu od 19 hodin vysíláme živě lekce contemporary dance, tentokrát s Mirkou Eliášovou. Lekce probíhají v češtině a vstupné je dobrovolné. ​Děkujeme, že tančíte s námi," vzkazují pořadatelé akce. Odkaz na přihlášení naleznete na vaší vstupence a také jej dostanete na e-mail, hodinu před začátkem lekce. Předprodej bude z technických důvodů ukončen v 18.55 v den konání lekce.

Výstava Czech Press Photo poprvé v Národním muzeu - online vernisáž

KDY: Od 18

KDE: Facebookový profil Czech Photo a Národní muzeum

ZA KOLIK: Zdarma



Poprvé v historii Czech Press Photo se výstava koná v Historické budově Národního muzea a návštěvníci ji spatří hned, jakmile se dveře muzeí znovu otevřou. Výstava potrvá až do října letošního roku a představí se vítězné snímky soutěže doplněné kolekcí vybraných zásadních okamžiků 26. ročníku společně s výstavou zahraničních porotců a Grantem primátora. Celkem tak návštěvníci uvidí na 450 fotografií. Online vernisáž i s komentovanou prohlídkou navíc můžete exkluzivně sledovat na sociálních sítích Národního muzea a Czech Photo.