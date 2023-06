Už jste přemýšleli o tom, jak si zpříjemnit tento den? Podívejte se na pár našich tipů na akce, které se dnes Praze konají.

Písničkář Pokáč vystoupí ve středu večer v branických Ledárnách. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Autokino - Strážci Galaxie: Volume 3

KDY: Od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Ve snímku Strážci galaxie: Volume 3 od Marvel Studios se oblíbená parta vesmírných ztroskotanců zabydluje na Kdovíkde. Jejich spokojený život však brzy naruší ozvěny Rocketovy bouřlivé minulosti. Peter Quill, který se stále trápí ztrátou milované Gamory, musí vypravit svůj tým na nebezpečnou misi s cílem zachránit Rocketův život, přičemž nezdar v této misi může znamenat konec Strážců tak, jak je diváci znají.

Prague Open Air: Pokáč

KDY: Od 19.45 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, Ledařská 8, Praha 4

ZA KOLIK: Od 490 Kč



Písničkář a vždycky trefný textař Pokáč, po úspěšném klubovém turné z jara letošního roku, vystoupí i pod širým nebem v Ledárnách!

Candy, Spy a Scoop na Sedmičce

KDY: Od 19

KDE: Klub 007 Strahov, Blok 7, Chaloupeckého, Praha 6

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Američtí Candy dostali hardcore na křižovatku s metalem, kde nefungují semafory. Na místo, které není nebezpečné jen na průjezd, ale pro prakticky permanentní střety s fatálními následky i jen na pouhé pozorování. Spy pochází z proslulé oblasti Bay Area a v lednu 2020 je založil zpěvák Peter. Kvintet však nehraje thrash, ale hardcore punk. Lokální support: Scoop.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.