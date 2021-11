Vnitroblock pro ženy

KDY: Od 16

KDE: Vnitroblock, Tusarova 31, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Říjen je měsíc o prevenci proti rakovině prsu, k této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat speciální den pro vás, ženy! Zastavte se s kamarádkami na odpoledne plné líčení, tetování, skvělé hudby. Nebude chybět ani přednáška o menstruačních pomůckách nebo jak tuto nemoc včas odhalit. A nebude chybět ani speciální růžový drink," zvou pořadatelé ženy a dívky na příjemné odpoledne.

Cinky linky ze vzpomínky

KDY: Od 17

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 100-130 Kč



Písničkářka Zdeňka Lorencová, první zpívající autorka u nás, která se odvážila se svými skladbami na oficiální scénu doma i v zahraničí, zavzpomíná na své pěvecké začátky. A spolu se svým bývalým hereckým kolegou, baletním mistrem Vlastimilem Harapesem, na jejich společném představení „Cestopísně“. Zazní známé i méně melodie Zdeňky Lorencové a zazpívá i Vlastimil Harapes.

Auto/letní kino Strahov: Duna

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Kolem světa: Japonsko v zimě

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Zimní pohádka ostrovů Hokkaido a Honšú, aneb po stopách toho nejlepšího japonského prašanu. "Rok 2021 začal pro nás podivně. Po novém roce jsme s manželkou Karen odletěli z domovského Taiwanu do Japonska s vidinou luxusní lyžovačky. Jaké však bylo naše rozčarování, když po více než dvaceti letech úžasných zim plných nekonečných sněhových záplav na ostrově Honšú sníh tentokrát tak nějak chyběl. Po návštěvě Tokya, národního parku Nikko a povinného nafocení hory Fuji tak nezbylo než změnit plány a vyrazit o kus dál, na sever," zve na svou přednášku cestovatel a fotograf Martin Hájek. Vydejte se i vy, alespoň takto virtuálně, na cestu zimním Japonskem. Kromě týdne stráveného v okolí hlavního města Tokya bude zlatým hřebem přednášky dvoutýdenní putování po zasněženém ostrově Hokkaido.

Rest & DJ Herby + Michajlov v Lucerna Music baru

KDY: Od 20

KDE: Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: Od 326 Kč



Rest & DJ Herby společně s brněnským rapperem Michajlovem vystoupí v Lucerna Music Baru 27. října 2021.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.