Slam poetry is a virus: Online

KDY: Od 20

KDE: Vstupenky zde

ZA KOLIK: 100 až 500 Kč, dle vlastního uvážení

Online stream celovečerní slam poetry exhibice se špičkou české scényz inspirujícího prostředí žižkovské Pracovny. Poezie naživo. Poezie vs. show! Vystoupí Anatol Svahilec, Dr. Filipitch, Tukan, Mango a Honza Dibitanzl.

Historky z archivu: Napříč zemí českou

KDY: 20-21.40

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční nepravidelné vyprávění v hlavním vysílacím čase, zcela zdarma a opět s něčím zajímavým z deníků a fotoarchivů cestovatele a dobrodruha Jakuba Vengláře. „Kdo mě sleduje déle ví, že se mi nadvakrát podařilo přejít Českou republiku. Dohromady nějakých 750 kilometrů poznávání krás i zcela všedních výjevů naší vlasti. Pokaždé to byla náhrada jiných plánů a pokaždé to byl trochu boj. Tak neplačte nad nouzovým stavem a pojďte spolu se mnou s humorem zavzpomínat na všechno, co mi zkomplikovalo či naopak příjemně zpestřilo cestu,“ zve Jakub.

Autokino Strahov: Prokletý ostrov

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Detektiva Teddyho Danielse (Leonardo Di Caprio) a jeho kolegu Chucka Auleho (Mark Ruffalo) přivedlo na prokletý ostrov Shutter pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando (Emily Mortimer), která zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi se úspěšně skrývá. Píše se rok 1954 a Amerika se dosud nevzpamatovalaz následků Druhé světové války a navíc přežívá v permanentní paranoii domnělého i skutečného komunistického ohrožení. Daniels je učebnicovou obětí téhle doby. Válečný veterán stále vzpomíná na prožité hrůzy a navíc se musí vyrovnat se smrtí manželky. Až by se dalo sarkasticky říct, že v rámci vyšetřování dorazil na správné místo. Jenže na tomhle ostrově něco smrdí a zkušený detektiv to instinktivně vycítí.

Divadlo V Dlouhé opět online uvádí hru Mrk

KDY: Od 19

KDE: Zde, vstupenky zde

ZA KOLIK: 100-200 Kč



Nepotřebuje tady někdo doktora? Divadlo V Dlouhé večer uvádí představení Mrk. Doktor Frans je psycholog, ke kterému chodí i manželé Sofie a Gregor – nikoli však na párovou terapii, zpovídají se mu každý zvlášť. Jsou spolu už dlouho a jejich vztah už značně vyčpěl. Jako by se jen míjeli ve společném prostoru. Sophie se mnohem víc upnula na svého kocoura než manžela. A i když nejde úplně o nějakou pomstu či žárlivost, Gregor jednoho dne kocoura prostě stáhne z kůže…

Staré umění Srí Lanky

KDY: 17-18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Přednáší Aleš Krejčí, vysokoškolský pedagog a publicista. Srí Lanka se pyšní přijetím buddhismu už ve 3. století př. n. l. Následujících 400 let zanechalo v hlavním městě Anuradhapuře obrovské stúpy, které se svými rozměry řadí hned za egyptské pyramidy. V průběhu 1. tisíciletí bylo srílanské umění stále ovlivňováno výtvarnými impulsy z jižní Indie, postupně však dokázalo dospět k samolstatnému uměleckému výrazu v architektuřei sochařství. Přednáška se zaměří na památky hlavních měst jednotlivých období (Anuradhapura, Sigiriya, Polonnaruwa, Yapahuwa, Kandy) i pozoruhodné stavbyv dalších lokalitách (Mihintale, Dambulla, Medirigiriya).

Hovory z Brumlovky: Filip Sajler

KDY: Od 18

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Každý měsíc přijde na Brumlovku člověk, který má co říct a svůj pracovní či osobní život má nějak spojený právě s Brum-lovkou. „Chceme pro vás hledat inspiraci, pracovní i osobní hodnoty, rady, ale i představovat životní výhry a prohry,“ říkají pořadatelé akce. Dnes přijde Filip Sajler. Moderátor, podnikatel, automobilový závodník, ale především kuchař, který své kulinářské zkušenosti získal nejen doma, ale i na zahraničních stážích v prestižních restauracích.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Scandi: Přehlídka severských filmů

KDY: Až do neděle 31. ledna

KDE: Festivalový web

ZA KOLIK: Od 65 Kč



To nejlepšía nejmrazivější, co za poslední rok vzniklo ve Skandinávii. Filmy, které hledají řešení krizí všech druhů, budou stavebním kamenem sedmého ročníku Scandi. Během celého týdne nabídne v online prostoru Edisonline filmy různých žánrů a témat, které aktuálně definují nejen severskou kinematografii, ale také témata, která se stala virálními po celém světě. Dnešní program: 18.20 a 20.00 Hejtři, 21.40 Pěkně tučná sebeláska.