Po onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho původní tvůrci. Bývalý sparťanský hráč Julius Lavický je pořád stejně nekorektní a za hranou, jen mu život přináší nová dobrodružství a překvapení, která z něj dělají dospělejšího Laviho.

Farmářské trhy na Pankráci

KDY: Každou středu od března do konce roku 8-18

KDE: Před obchodním centrem Arkády Pankrác, Praha 4

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Cílem farmářských trhů je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a pouze lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty.

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/5, Praha 4

ZA KOLIK: 349-449 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy. Výstava Motýli, zaostřeno na detail se koná od 8. dubna do 22. května.

Jarní květinový swap

KDY: 14-18

KDE: Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Máte doma tolik květin, že už je nemáte kam dát? Nebo byste si naopak svůj domov či chalupu rádi oživili? Stavte se na náš květinový bazar! Vezměte s sebou rostliny, semínka, odnože, řízky, pokojovky, kaktusy či sazeničky, se kterými jste připraveni se rozloučit. Pokud to zvládnete, popište je a u nás je vyměníte. Chcete-li jen své rostlinky poslat do světa, můžete je zanechat ve stánku ŽIVOTa 90 a my je směníme jiným zájemcům a zájemkyním. Od 15 hodin také proběhne doprovodný program, přednáška Marie Novákové zaměřená na plevel coby bylinky, aneb není plevel jako plevel.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.