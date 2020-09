Hvězdné léto: Lady Oskar

KDY: 20-22.30

KDE: Letní scéna pod žižkovskou věží, Mahlerovy sady 1, Praha 3

ZA KOLIK: Od 499 Kč

Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, jeden ze skvostů ve filmografii Louise de Funése! Film byl natočen dle velmi úspěšné francouzské divadelní hry, která posloužila jako předloha i pro současnou komedii Lady Oskar, tedy modernizovanou verzi, která tentokrát dává velkou hereckou příležitost v hlavní roli ženě – komičce. Po podnikateli Bertrandovi tedy nyní přichází Clara Barnier, stejně rázná podnikatelka, matka, šéfová i manželka, jíž nic na světě nezlomí… kromě její vlastní rodiny! Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se chopí jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček u nás Jana Paulová, pro níž se Lady Oskar stane režijním debutem.

Gaia Mesiah na Výstavišti

KDY: 20-23

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 390 Kč



Gaia Mesiah vystoupí v přírodním areálu na Výstavišti. Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air vzniknul v lesoparkové části v místě, kde jsou mohutné vzrostlé stromy. V areálu je dostatečně velká chill out zónaa bohatý výběr jídla a pití, takže si kromě skvělých koncertů užijete i pohodovou letní atmosféru na čerstvém vzduchu.

Venkovní jóga pro seniory

KDY: 14.30-15.30

KDE: Park Nové Roztyly(vedle hotelu Nosál), Praha 11

ZA KOLIK: Zdarma



Cvičitelka Karolína zve všechny seniory na lekce jógy zdarma. Jsou vhodné pro všechny, kteří mají rádi cvičení v přírodě, chtějí se protáhnout a potkat se s novými lidmi. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu.





Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí, 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížený 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek.