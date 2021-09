Letní scéna Harfa: Smích zakázán!

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 499 Kč

Komedie o netradičním milostném trojúhelníku. Osmačtyřicetiletý muž po pět let podváděl svoji ženu s dvaatřicetiletou milenkou. Ta se s ním rozešla a s ním už není doma k vydržení. Manželka se tedy snaží milenku přinutit, manželovi za zády, aby ho vzala zpátky. Pod pohrůžkou vydírání milenka ustupuje, ale je s nudným a lakomým mužem nespokojená. Vše se nicméně zdá být v pořádku, až do doby, než se milenka zamiluje do jiného muže a žádá manželku o radu. Tato hra netradičně zobrazující manželský trojúhelník je v Chorvatsku velice populární a doprovází ji slogan: „Hra, kterou si užije jak vaše manželka, tak vaše milenka.“ Hra obdržela v roce 2004 Cenu Marina Držiče, kterou uděluje chorvatské ministerstvo kultury. Hrají: Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, Libor Jeník.

Auto/letní kino: Prvok, Šampón, Tečka a Karel

KDY: Od 20.30

KDE: Kino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Česká komedie. V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí.

Calin, Stein27 v Ledárnách

KDY: Otevření areálu 17, začátek koncertu 20

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 500 Kč na místě

Brněnská kapela v čeles Calinem a Stein27 poprvé vystoupí v plném uskupení v Praze. A bude to veliké! Za zády Kojo & Indigo plus další hosté, všichni vystoupí na Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braníka představí všechny svoje hity, které čítají řády desítek milionů poslechů. Calin i Stein27 poprvé vystoupí se svými novými platinovými alby a ostatní se svými platinovými singly. O zábavu bude postaráno…

Užijte si orchestr FOK ve Valdštejnské zahradě

KDY: Od 17

KDE: Valdštejnská zahrada, Letenská 123/4, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Koncerty ve Valdštejnské zahradě jsou pomyslným mezníkem mezi starou a novou sezónou FOK a nejinak tomu budei tentokrát. „Rok 2020 měl být plný Beethovena, vždyť mistr slavil 250. narozeniny. Tedyi jako vzpomínku na pohnutou dobu zařadíme část jeho Osudové. Přicházející sezóna bude prodchnuta českým repertoárem a odkazy na Prahu. Odtud tedy inspirace pro „klasickou“ část programu. Vlastně ještě ne; květinový valčík se do prostoru zahrady přeci hodí sám o sobě. Chybět nebudou ani oblíbené filmové lahůdky vybrané s odkazem na velikány českého filmu: herecké, režisérské i skladatelské. A na závěr jeden bonbónek ze současnosti, totiž hudbaz populárního seriálu Hrao trůny. Á propos, dirigentský a moderátorský „trůn“ obsadí opět skvělý Jan Kučera,“ zvou pořadatelé akce.

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 400 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící. Nová komedie napsaná přímo pro Švandovo divadlo je nekompromisním nahlédnutím do hloubi divadelních útrob, kde se hon za úspěchem rovná boji o přežití. Ušetřen není nikdo od dobrosrdečného vrátného, přes dramaturgyni toužící po lásce jak z kánonických titulů až po ředitele, jenž musí tvrdou rukou vést podnik, kde se ale všichni chtějí kamarádit.