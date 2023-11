Už máte plán, jak si zpestřit tento den? Podívejte se na pár akcí, které se dnes v Praze konají.

Výroční koncert zpěváka, multiinstrumentalisty, hudebního skladatele a textaře Vlasty Horvátha proběhne 25. října v Divadle na Fidlovačce. | Foto: archiv Vlasty Horvátha

Muzeum Karla Zemana slaví narozeniny KDY: Do 11. listopadu

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné do muzea 160 Kč zlevněné, 250 Kč dospělí Muzeum Karla Zemana v Praze na Malé Straně slaví do středy 11. 11. 2023 své 11. narozeniny. Dárky dostanou jeho návštěvníci. V průběhu celého narozeninového měsíce získá každý návštěvník Muzea Karla Zemana k zakoupenévstupence hrací kartu srdcovou jedenáctku, se kterou bude následně moci čerpat narozeninové výhodyu srdečních partnerů Muzea. Od každého partnera získá návštěvník při čerpání odměny na svou karturazítko.Všichni, kteří do konce oslav nasbírají všech 11 razítek, získají unikátní žolíkové karty s postavamiz filmů Karla Zemana, které Muzeum přímo pro tuto akci připravilo. „Za těch 11 let prošlo branou muzea téměř 400 000 návštěvníků včetně významných osobností ze světanejen českého, ale i zahraničního filmu, a to nás velmi těší. Máme radost, že můžeme odkaz geniálníhofilmového tvůrce Karla Zemana šířit dál napříč generacemi a kontinenty,“ s nadšením říká jeden zespoluzakladatelů Muzea filmový producent Ondřej Beránek. „Expozice Muzea je navržena tak, aby byla interaktivní a její podoba držela krok s modernímitechnologiemi. Díky tomu se návštěvník může jako baron Prášil proletět na dělové kouli nebo si vytvořitvlastní animaci jako vystřiženou z filmu Karla Zemana. Celé Muzeum je zároveň plně bezbariérovéa obsah expozice je přeložen do českého znakového jazyka. Na příští rok připravujeme zpřístupněníexpozice pro lidi se zrakovým postižením a to nám dělá velkou radost,“ dodává Lenka Priknerová, ředitelka Muzea Karla Zemana. Více informací zde.

Vlasta Horváth na Fidlovačce

KDY: Od 20

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: 390-490 Kč

Výroční koncert zpěváka, multiinstrumentalisty, hudebního skladatele a textaře Vlasty Horvátha proběhne 25. října v Divadle na Fidlovačce. Profesionální hudební kariéra Vlasty Horvátha odstartovala v roce 2005 vítězstvím v pěvecké soutěži Česko hledá Superstar. Na hudební scéně letos slaví 18 let. Na svém kontě má kromě svých čtyř autorských alb, řadu hudebních ocenění. Jeho hlas můžete slyšet také např. v pohádkové písni Nejkrásnější hádanka nebo v seriálu Horákovi. Jeho tvorba se opírá o velký muzikantský um a také o hluboké texty s osobním prožitkem.

Švandovo divadlo: Hamlet KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč Shakespeare jako současné rodinné drama tak trochu na skandinávský způsob… Hamlet v režii Daniely Špinar je rodinné drama skandinávského ražení. Soustředíme se totiž na příběh chlapce, který ztratil otce a vlastně i matku, která se brzy po smrti manžela znovu provdala – jde tedy opravdu o rodinnou tragédii, navíc tragédii velmi exponované, královské rodiny. Na všechny je vidět, veškeré dění probíhá v síních paláce, vše je vlastně zároveň veřejné. A mladý Hamlet svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. Nebo to jde, znát krutou pravdu a mlčet? A tak se může zdát, že se dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský komoří, metoda… Že to dobře neskončí, víme asi všichni…

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava: Století českých zednářů

KDY: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2ZA KOLIK: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Vydejte se do Bradavic



KDY: Denně do 22. října, pondělí až pátek 11-20, víkendy 10-19

KDE: Obchodní centrum Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Všem fanouškům Harryho Pottera se ve Westfield Chodov otevírá svět kouzel! Přijďte si od 25. září do 22. října do Westfield Chodov prohlédnout umělecké interpretace ikonických míst a užít si řadu tematických aktivit z oblíbené filmové série. Na co se můžete těšit? Návštěvníci si budou moci prohlédnout stylizovanou repliku vlaku Bradavický expres, projít Hagridovou chatrčí a vyzkoušet si slavný famfrpál, kouzelnickou soutěž v házení camrálem do obručí. Obdivovat můžete také uměleckou ilustraci inspirovanou Zakázaným lesem, kde se můžete vyfotografovat s kouzelnými bytostmi ukrytými ve stromech nebo v kvízu prověřit své znalosti o světě Harryho Pottera a užít si taneční vystoupení valčíku z filmu. Informace o připravovaném programu zveřejníme s blížím se datem akce.

Miro Požár: V duši umělce

KDY: Do 31. října denně 11-18KDE: Nákupní centrum Palladium (Gaming – Art – Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1ZA KOLIK: Vstup zdarma

V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023



KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce