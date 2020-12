Bitva na Bílé Hoře: Vyvracení mýtů

Přednáška z cyklu „1620: Cesta k porážce“ se bude zabývat několika otázkami spojenými s bitvou na Bílé hoře. Byla to skutečně tragédie českého národa, nebo jen porážka části stavů, z nichž jen někteří mluvili česky? Byla bitva jen náhodným kolapsem, či naopak logickým vyústěním předešlého tažení? Jaké jsou vojenské, psychologické a kulturní aspekty konfliktu? Jaká byla mechanika střetů třicetileté války? Bylo poražené vojsko vůbec české? Přednáší Otakar Foltýn, spoluautor knih na téma bezpečnosti Povaha změny, Na rozhraní a Lidé a dějiny, specialista na ozbrojené konflikty a válečný veterán z Kosova a Afghánistánu.

Výstava připomínající život Karla Čapka

Výstava „Karel Čapek 130“, která připomíná život slavného spisovatele spojeného s Prahou 10, je k vidění nově také online, a to i s komentářem autorky Kristiny Váňové. Výstavní panely jsou „fyzicky“ momentálně umístěné před Městskou knihovnou Praha u OC Cíl, v plánu je jejich putování po dalších pobočkách na Desítce. Zároveň o výstavu projevily zájem další česká města i zahraniční metropole. Expozice vznikla u příležitosti letošního výročí 130 let od narození světově proslulé osobnosti.

Kolem světa: 1200 km kanadskou divočinou

Cyklus cestovatelských přednášek Kolem světa, které pořádá a uvádí Karel Wolf, dnes přednášía promítá Markéta Kutilová. Kanadské Rockies jsou snem snad všech cestovatelů. Great Divide Trail je 1200 kilometrů dlouhá cesta skrz ně, kterou ročně projde pouze 50 dobrodruhů. Hory! Bažiny! Komáři! Brody! Jezera! Žádná cesta! Déšť a dinosauři! Nevážné povídání o tom, jak se neztratit v divočině, jak naplánovat cestu po Kanadě a proč netrhat medvědům borůvky…

Jazz On5 online: Vertigo

Tradiční jazzový festival, tentokrát v online podobě. Vertigo je jedna z nejoriginálnějších česko-slovenských skupin. V roce 2002 ji založili pianista Vojtěch Procházka, saxofonista Marcel Bárta, kontrabasista Rastislav Uhrík a bubeník Daniel Šoltis. Postupně se přidali trumpetista Oskar Török a zpívající violoncellistka Dorota Barová. Z jazzu se svými hudebními přesahy dopracovali ke zcela svébytnému zvuku.

Autokino Strahov: Havel

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Dnes: snímek Havel. Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní život v dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a také milostné vztahy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace.V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film čerpá z let 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především vzrušující a málo známý příběh.