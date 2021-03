Divoká zvířata a krajina Namibie

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které uvádí Karel Wolf. Celkem 4500 kilometrů divokou Namibií, od rudé žuly Spitzkoppe, přes nehostinný Damaraland s pouštními slony, málo navštěvovanou rezervaci Palmwag, dech-beroucí vodopády Epupa falls v krajině obývané Himby, několik dnův národním parku Etosha plném divokých zvířat, pobřeží koster a lachtaní rezervaci po několik stovek let stará torza akácií mezi dunami pouště Namib. Promítá fotograf Jan Miklín.

Autokino Strahov: Upgrade

Australský thriller. Grey Trace (Logan Marshall-Green) je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává před technologiemi přednost vlastním rukám. Jedna noc, která mu obrátí život vzhůru nohama, však tenhle přístup rázně změní. Autonehoda na noční dálnici a střet s bandou grázlů, kteří mu zavraždí přítelkynia jeho trvale zmrzačí. Greyovy vyhlídky na invalidním vozíku jsou víc než temné, dokud mu kamarád vědec nenabídne technologické vylepšení. S čipem v míše dokáže Grey nejen znovu chodit a pohybovat rukama, ale získává i další, dosud netušené možnosti.

Galerie Pragovka online

Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Divadlo V Dlouhé: Mnoho povyku pro nic

Záznam derniéry představení „Mnoho povyku pro nic“, které Divadlo v Dlouhé natočilo pro online uvedení. Tuto inscenaci již přímo v divadle nebude možné zhlédnout. Shakespearova komedie Mnoho povyku pro nic v režii Hany Burešové měla mít derniéru v květnu loňského roku. K té z epidemických důvodů nedošlo a také náhradní listopadový termín musel být zrušen, natáčení tak bylo připravováno přímo pro online vysílání, točilo se na tři kamery pod vedením profesionálního kameramana Františka Týmala a na režii a střihu záznamu se podílela Hana Burešová. Nejedná se tedy o obvyklý pracovní záznam, ale o filmovou podobu divadelního představení. Mimořádnou raritou je to, že se v nahrávce objevuje několik alternací. V roli Beatrice se objeví obě představitelky hlavní ženské role – Helena Dvořáková a Eva Hacurová. A protože inscenace Mnoho povyku pro nic od začátku porušovala nepsané divadelní pravidlo, že děti a psi na jeviště nepatří, ve filmové podobě představení vystupuje také šest dětí a pes. Děti se v rolích střídaly a předávaly si je podle toho, jak rostly, a také pes na záznamu je alternací; původně obsazený Kim se derniéry nedožil, zastoupila jej tedy Kofee.

Webinář: Dějiny čarodějnictví

V dobách dávno minulých platilo pravidlo, že každá žena, která láskou k přírodě kvetla, bylinky sbírala, nebo se na nepřejníka škaredě podívala, byla pomocnicí Satanovou, a za to právem na hranici musela být upálena. Dnes je chválabohu všechno jinak. Čarodějnictví a okult zažívají s mladými generacemi renesanci a těší se dosud nevídané popularitě. Co však opravdu víme o historii čarodějnictví? Kdy se na našem území začalo mluvit o čarodějnicích či vědmách? Uhodilo kladivo na čarodějnice i u nás stejně silně, jak v neslavně známém Salemu? Oprašte si almanachy a nazřete do zakázané sekce naší knihovny! V online přednášce uznávané etnoložky a historičky, Kataríny Nádaské, doplníme naše znalosti čarodějné minulosti, zmapujeme si čarodějnická území střední Evropy a zkusíme spolu pohledat odpověď na otázku, zda existují čarodějnice a čarodějové i v současnosti.

Národní muzeum online

Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Moje kino live: Proti přírodě

"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. Dnes vás čeká norský film Proti přírodě. Ten je cestou do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého otce a manžela. Martin vyráží sám na víkendový výšlap do hor a my slyšíme jeho necenzurované myšlenky: nekompromisně upřímné postřehy o jeho spořádaném maloměstském životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí. Jeho názory a fantazie sahají od prostých dětinskostí až k hlubším dilematům lidského života. Proti přírodě je přímočarý a humorný portrét muže, který se touží vymanit ze zajetých kolejí.