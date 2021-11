MIG 21 v Lucerna Music baru

KDY: Od 21 (klub otevřen od 19.30), další koncerty 24. a 25. listopadu na stejném místě

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: Od 490 Kč

Hudební a striptérská skupina z Prahy 5 Smíchova Mig 21 se těší na podzimní turné, které už tak dlouho neměla. V Lucerna Music Baru se kapela zastaví hned třikrát 23., 24. a 25. listopadu 2021. Kapela vydala 24. září po sedmi letech nové studiové album Džus noci, kde se objeví skladby i singly, které vznikaly v průběhu posledních let a kapela je již hraje na svých koncertech, jako Svoboda není levná věc, Hurá, Hyjé!, Hej kámo, nebo Těsně vedle sebe, ale i úplné novinky. Frontman Jiří Macháček k podzimnímu turné říká: „Připravili jsme pro naše fanoušky novou desku, která vyjde koncem září a staronovou chuť opět vyrazit na klubovo-kulturákovou šňůru a užít si to s vámi, jak jsme byli po dlouhá léta zvyklí! Doufáme v zázrak, jak se koneckonců zpívá v naší poslední písni Těsněvedlesebe, a těšíme se, že to tentokrát dopadne a zažijeme jedinečný společný zážitek plný překvapení! Připravte si kalhotky, úsměvy a hlavně vaše srdce! Bez vás to nebude ono.“

Začaly vánoční trhy na náměstí Míru

KDY: Od soboty denně do 24. prosince

KDE: Náměstí Míru, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Náměstí Míru se už zaplnilo tradičním sortimentem i dobrotami. V pátek 26. listopadu, se pak sváteční atmosféra rozšíří i na Tylovo náměstí. Obě tržiště budou otevřena až do Štědrého dne. K adventu v Praze 2 však patří zejména kulturní, společenské a rodinné akce, které v tomto období radnice obvykle pořádá. Oblíbené jsou zejména koncerty v kostelech se vstupem zdarma.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Kolem světa: Altaj - dobrodružství v nejvyšším pohoří Sibiře

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Altaj, nejvyšší pohoří Sibiře, láká cestovatele a horolezce svou divokou přírodou. Království medvědů, vlků a komárů mezi horskými hřebeny nedotčenými civilizací u hranic Ruska s Kazachstánem a Mongolskem. Dvě stě kilometrů s partou kamarádů zřídka používanou trasou přes Severočujský hřbet z bujné tajgy až do mongolských stepí, kde se pasou velbloudi a pastevci vám rádi prodají čerstvý kefír a lepjošku. V zaledněném sedle Medvědí tlapa jsme dohnali ruskou rodinu s dětmi, bez horolezeckého vybavení tam uvízli, náš přechod sedla se změnil v záchrannou akci." zve na svou přednášku a promítání Lukáš Synek.

Erasmus, Spinoza, Cleveringa, Havel aneb Chvála bláznivosti

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



26. listopadu 1940, šest měsíců po okupaci Nizozemí nacistickými vojsky, vystoupilo na protest proti propouštění svých holandských kolegů několik profesorů univerzity v Leidenu v čele s profesorem práva Rudolphem Cleveringou. S protestní přednáškou věnovanou židovskému filosofu Baruchu Spinozovi vystoupil i profesor teologie Lambertus Jacobus Van Holk. Cleveringa byl zatčen a strávil zbytek okupace ve vězení. Na počest těchto odvážných gest se v Holandsku a řadě dalších zemí každoročně koná Cleveringova přednáška na téma související s vládou zákona, svobodou a zodpovědností.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Rozálie Havelková a Anežka Hessová uvádějí v premiéře hru Rozladěné držky

KDY: Od 20

KDE: Studio Citadela, Klimentská 1210/16, Praha 1

ZA KOLIK: 180-250 Kč



Performerky Rozálii Havelkovou a Anežku Hessovou spojuje zájem o různá umělecká odvětví, smysl pro humor a podobný pohled na svět. Obě hrají na akordeon a část svých životů prožily v cirkuse. Anežka studovala v Indii kathak a Róza ve Španělsku flamenco. To vše využily ve své společné inscenaci Rozladěné držky – Zbrusu nová show, o tom, zda se sen o cirkuse dá naplnit. Premiéra se uskuteční 23. a 24. 11. ve Studiu Citadela. Rozladěné držky jsou nečekanou syntézou různých divadelních žánrů, světů, pohledů, názorů. Scénická koláž klasického indického tance kathak a španělského flamenca obohacená o poetiku nového cirkusu, nonverbálního divadla a klaunérie vychází z autentického příběhu Rozálie Havelkové. Poetickými prostředky vypráví příběh o odchodu k cirkusu, o odvážném vykročení do neznáma a touze splnit si svůj sen. Co se ale stane, když se sen opravdu splní?

Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře

KDY: Od 19

KDE: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

ZA KOLIK: 80 Kč

Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře tvořený talentovanými studenty 2. a 3. ročníku smyčcového oddělení vám na koncertech v Českém muzeu hudby pravidelně představuje významná díla českých i zahraničních skladatelů.

Divadlo Ungelt: Přítelkyně

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku - čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech.