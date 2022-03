Člověk financí a politiky. Al Pacino v hlavní roli závěrečné části proslulé mafiánské trilogie. Francis Ford Coppola uzavřel svou mafiánskou trilogii snímkem Kmotr III (1990) po více než patnáctileté odmlce. Začátek jejího děje umístil do roku 1979, tedy plná dvě desetiletí od závěru Kmotra II. Michael Corleone (Al Pacino), nyní šedesátiletý, dál ovládá pevnou rukou své obchodní zájmy. Velmi usilovně se však snaží odpoutat od vlastní kriminální minulosti a své obchody legalizovat. Jeho zájem se přesunul od hazardu k nemovitostem a investičním bankám. A stal se z něho zbožný a vůči církvi nesmírně štědrý člověk, neboť přízeň Vatikánu, kde má několik vysoce postavených přátel, má v jeho proměně v bezúhonného byznysmena sehrát rozhodující úlohu…

Cestovatelské středy v Národním muzeu: Janek Ledecký, Alena Zárybnická a hosté Alexandr Mitrofanov s Janem Homolou

KDY: Od 19

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 200 Kč



Moderované besedy cestovatele Rudy Švaříčka se zajímavými osobnostmi. Hudebník Janek Ledecký povypráví o Jižní Koreji a Japonsku, Alena Zárybnická vás zavede v sedle kola do Alp. Speciálními hosty k tématu Ukrajina - Rusko budou novinář Alexandr Mitrofanov a hudebník Jan Homola.

Švandovo divadlo: Cyrano z Bergeracu

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč

Příběh jednoho z nejznámějších milostných trojúhelníků uvádí Švandovo divadlo v novém přebásnění Martina Crimpa jako jedno z prvních divadel od jeho světové premiéry v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace oceňovaného britského dramatika zachovává veškeré motivy původního díla Edmonda Rostanda, ale zbavuje je romantického ornamentu. Opouští alexandrín a k současnému divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš až k jazykovému minimalismu.

Strhující milostný příběh z Paříže 17. století, v němž se láska schovává za poezii, hrdinské činy zapadají pod nánosem vznešených slov a pod mumrajem kavárenské filosofie bují válečný konflikt.

I ten, kdo Rostandovo drama nikdy nečetl, ani neviděl, jistě zná situaci, v níž titulní hrdina napovídá pod rouškou noci verše, skrze něž vyjadřuje lásku mladý Kristián krásné Roxaně. A Crimp ve svém přepisu obnažuje právě moc, kterou mají ti, co slovem vládnou. Moc vytvářet novou podobu reality, moc manipulovat. Slovo je pro něj prostředek, který dokáže zažehnout lásku, ale i podnítit nenávist.

Divadlo Ungelt: Krásná vzpomínka

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky všech dob? Bizarní příběh Florence Foster Jenkinsové plný živě hrané jazzové i operní hudby.

Kolem světa: La Palma a Lanzarote

KDY: Od 20

KDE: Zdarma živý stream zde, záznam za poplatek zde

ZA KOLIK: Zdarma nebo 99 Kč

"Pěšky s batohem přes Kanáry? No proč ne, i zde panují za jistých podmínek ideální podmínky. Tak sbalme stan, batoh, namasírujme si lýtka a vydejme se napříč ostrovy La Palma a Lanzarote, které leží tak trochu ve stínu svých slavnějších bratří. Zatímco nejvzdálenější La Palma doslova exploduje tropickými barvami a hory zde dosahují takřka 2500 m, Lanzarote je naprostým protipólem – vulkanická poušť jen s minimem vegetace. Volné táboření, skvěle vedené stezky a stále blízké moře jsou atributy, kterým nemůže odolat žádný milovník hor a přírody," zve na přednášku cestovatel Ivo Petr.

Martin Šulc zahraje v knihovně na akordeon

KDY: Od 19.30

KDE: Ústřední městská knihovna (Malý sál), Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



Martin Šulc (*2001) patří k současným hvězdným mladým osobnostem interpretace klasické hudby, jeho mistrovský akordeon umí skvěle zahrát Scarlattiho, Bacha, ale i Laburdu či Piazzollu. K Martinovým velkým úspěchům patří vítězství za ČR v prestižní mezinárodní show „Virtuosos V4+,“ kterou v evropských televizích sledovaly miliony diváků.



Spisovatel a režisér Vladislav Kučík se i proto rozhodl, spolu s producentem a kameramanem Zdeňkem Kopřivou a druhou kamerou a střihem Pavla Beneše, že Martinovi Šulcovi natočí prezentační videoklip. Ale s realizací jinak, než by se dalo čekat – v slavné vinařské oblasti Kobylí, nikoliv však s lidovkou, ale s Bogdanem Prezcem a W. A. Mozartem. Ve videoklipu vystupuje i Lukáš Kulda, který je jeden z předních Mistrů top-sportu současné mladé generace, parkouru a freerunningu!



Premiéra videoklipu bude prezentována společně s recitálem Martina Šulce, pro radost jeho fanoušků i spolužáků z pražské konzervatoře.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.