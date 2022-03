Slavná zpěvačka Kat Valdez (Jennifer Lopez) se chystá na svatbu s kolegou Bastianem (Maluma). Obřad má proběhnout ve velkém stylu, před zraky tisíců diváků v koncertní hale a dalších miliónů online a u televize. Krátce předtím, než ji rampa vyveze na pódium „k oltáři“, ale Kat zjistí, že ji milovaný Bastian tak trochu zahnul. Ponížená zpěvačka v tu chvíli udělá naprosto nečekaný a šokující krok. Rozhodne se provdat za chlapíka, který v davu pod pódiem svírá ceduli s nápisem „Vem si mě“. Tím šťastným je rozvedený učitel matematiky Charlie (Owen Wilson), který si zpěvačku rozhodně vzít nechce. Na koncert dorazil jako doprovod své dcery a kolegyně, která Kat Valdez zbožňuje, a jen jí na chvíli podržel ceduli se zmíněným textem. Než se vzpamatuje, už ho pořadatelé vlečou na pódium, kde dezorientovaný a naprosto šokovaný řekne „ano“. Slib by se dal samozřejmě zrušit, jakmile emoce opadnou, jenže ti dva se k tomu postaví čelem a řeknou si, že to přece jen zkusí. Jakou naději může mít manželství, které vzniklo za tak neuvěřitelných okolností, navíc mezi dvěma naprosto odlišnými „vesmíry“?

Pohřeb až zítra

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Komedie možná i o vaší rodině… Měla to být poklidná večeře. Důstojně se sejít v předvečer babiččina pohřbu. Po delší době zase celá rodina: matka, dvě dospělé dcery, náctiletý syn i bývalý manžel. A možná ještě někdo. Jenom se potkat a nemluvit o ničem konfliktním. Zbytečně neprovokovat. Jenom se potkat, aby zítřejší pohřeb proběhl v poklidu. Ovšem od začátku je zřejmé, že dnešek rozhodně klidný nebude. Zoufalost a absurdita mají k sobě zatraceně blízko. Ještě budete rádi za svoji rodinu!

Hudební ceny Vinyla 2021: DVA + Arleta + Miss Petty

KDY: Od 19

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 230 Kč

Již pojedenácté budou uděleny ceny Vinyla pro svébytné a originální české hudební tvůrce a kapely. Odborná porota, složená převážně z řad aktivních hudebních publicistů, vybere to nejzajímavější za rok 2021 v kategoriích Deska, Objev a Počin roku. Vyhlášeni budou také laureáti Ceny Jany „Apačky“ Grygarové pro hudební publicisty/ky a nově také laureáti výzvy Bastl Electronic Track určené na podporu mladých producentek a producentů. A samozřejmě jde hlavně o hudbu, těšit se můžete na tři hudební sety. Živě zahrají (festivalové sety): DVA, Arleta a Miss Petty. Moderuje: Saša Michailidis.

Cestovatelské středy v Národním muzeu: Pavlína Brzáková a Jan Benda

KDY: Od 19

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 200 Kč



Moderované besedy cestovatele Rudy Švaříčka se zajímavými osobnostmi. Etnoložka Pavlína Brzáková bude vyprávět na téma Šamani Sibiře, psychoterapeut Jan Benda promluví o tom, jaké to je být mnichem na Srí Lance.

Co skrývají vyšehradské hradby?

KDY: Od 19

KDE: CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma, rezervace míst přes GoOut

Přednáška architekta a ředitele Národní kulturní památky Vyšehrad Petra Kučery. Jak se stavěly bastionové pevnosti? A co vše lze nalézt v historických archivech? Petr Kučera představí koncepční materiál, který přináší nový inovativní pohled na způsob údržby a oprav novověkých hradeb. Účastníci se dozví, co všechno lze dnes odhalit nedestruktivními výzkumy. Řeč bude především o nových zajímavých informacích z historie vyšehradského opevnění i způsobu jeho údržby ve vztahu k parkovým plochám a statutu Národní kulturní památky. Představen bude i pojem „pevnostní park“ a vůbec poprvé bude ukázán 3D sken vyšehradského podzemí, tzv. kasemat.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.