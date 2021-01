Adventní FOK je letos online

KDY: Od 18.15

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma

Ti, kdo se už od jara naladili na živá hudební setkání FOK ON s dramaturgem Martinem Rudovským, nebudou ochuzeni o jejich pokračování.

Dnešní program: Rodinné muzicírování. Hosté: Lenka Pospíšilová, Anna-Marie Lahodová, Amálka K. Třebická

Autokino Strahov dnes

KDY: Od 16.45 a od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I dnes můžete vyrazit do strahovského autokina, které je na rozdíl od klasických kinosálů stále otevřené veřejnosti. A dnes nabízí hned dvojitou dávku. Od 16.45 na vás čeká Legendární parta. Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů, a ta se ho pokusí zastavit… Od 18.30 následuje romantická komedie Láska nebeská, která vás zavede do předvánočního Londýna, kde se odehraje příběh skládající se z mnoha milostných historek. Po filmu proběhne dražba stromečků.

Národní muzeum dětem

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Právě pro vás Národní muzeum připravilo omalovánky inspirované sbírkovými předměty nebo výstavami. Fantazii ani barevnosti se žádné meze nekladou. Stáhněte a vytiskněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Čekají na vás také zvídaví kamarádi Honzík a Fany.

Do muzea? Ano, ale jen na Sluneční krále a filatelistické poklady

KDY: 10-18

KDE: Historická budova Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Mimořádná mezinárodní výstava o době starověkého Egypta Sluneční králové bude za přísných hygienických podmínek i nadále přístupná pro návštěvníky muzea. Dohodl se na tom ministr kultury Lubomír Zaorálek s Hlavní hygieničkou ČR Jarmilou Rážovou. Vstup v omezeném počtu a vyhrazených koridorech, tak bude umožněn návštěvníkům pouze na základě časové rezervace a za podmínky použití respirátoru třídy FFP2 nebo KN95, který každý návštěvník obdrží v ceně vstupenky při vstupu do muzea. Výstava Sluneční králové, která byla otevřena začátkem září tohoto roku, je mimořádným mezinárodním výstavním projektem. Návštěvníky seznamuje s nejstarším obdobím egyptské říše, do doby dávných stavitelů pyramid. Prostřednictvím ještě nikdy ve světě nevystaveného souboru téměř 300 vzácných předmětů nevyčíslitelné hodnoty, starých takřka 5 tisíc let, za pomoci moderních multimediálních technologií a nevšední architektury přenáší své návštěvníky do dávných časů staroegyptské civilizace a umožňuje jim zažít atmosféru doby velkých egyptských králů. Doba konání výstavy je časově omezena do 7. února 2021 a výstava samotná je neopakovatelným počinem. Do 9. ledna bude v Historické budově možné za obdobných podmínek navštívit výstavu Poklady světové filatelie, jedinou celosvětovou filatelistickou výstavu v tomto roce, na které budou mít návštěvníci možnost spatřit nejcennější raritní známky z celého světa.

Prodej online časových vstupenek je již zahájen. Podrobné informace naleznete na oficiálních webových stránkách Národního muzea www.nm.cz.