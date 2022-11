Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Villagers Of Ioannina v Underdogs

KDY: Od 19.30

KDE: Klub Underdogs, Nádražní 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Experimentální Řekové Villagers Of Ioannina City přijíždí do pražského klubu Underdogs představit svůj originální mix post/stoner/psychedelic rocku s velkou dávkou řecké lidové hudby z oblasti Epirus. Regionální hudební tradice se vyznačuje polyfonií, specifickými rytmy a melodiemi a používáním klarinetu, kavalu a dud.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Podzimní deskohrátky

KDY: 16-18

KDE: Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 60-90 Kč

"Kostky, karty, figurky, třeste se, Ústřední knihovna otvírá své brány nejmladším hráčům! Batolatům nabídneme k ochutnání první hry pro nejmenší, s předškoláky potrénujeme paměť, postřeh a spolupráci, mladší školáky naučíme triky, jak porazit v pořádné hře mámu i tátu. Těšíme se na vás každou středu od 16 do 18 hodin v dětském oddělení," zvou lidé z knihovny.

Výstava Klaudie Hlavatá: Obrácený stín

KDY: Denně do 17. prosince

KDE: Galerie Smečky, Ve Smečkách 2091, Praha 1



Samostatná výstava Klaudie Hlavaté (1992) představuje na třicet nejnovějších koláží. V nich autorka zpracovává ambivalentní témata jako je tehdy a teď, dětství a dospělost či intimní a veřejné, jež vytvářejí zvláštní napětí a dobře podtrhují fragmentárnost zvolené techniky. Spolu s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem se rozhodli jít ještě dále a vystoupit z obrazu do prostoru Galerie Smečky, která svůj dramaturgický plán staví právě na koláži.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Výstava: Nikola Tesla

KDY: Do 11. prosince deněn 9-18

KDE: Výstaviště (Křižíkův pavilon D), Praha 7

ZA KOLIK: 90-300 Kč



Z Bělehradu do Prahy přijíždí unikátní výstava o geniálním vědci, jehož vynálezy nás dodnes provází každodenním životem. Možná ani netušíte, kde všude najdete odkaz Nikoly Tesly: v dálkovém ovládání, neonovém osvětlení, v rentgenových snímcích i řízených střelách. V roce 1880 ho jeho zájem o elektřinu zavedl do Prahy, kde navštěvoval přednášky na Karlově univerzitě… Musíme nalézt způsob, jak dostávat elektřinu ze zdrojů, které jsou nevyčerpatelné, říkal Nikola Tesla už před 150 lety…

Chcete vidět naživo, jak pracuje věhlasný Teslův transformátor? Dokážete si představit, jak funguje elektrárna, která zkrotila Niagarské vodopády? A jak si Tesla představoval bezdrátový přenos energie? Srbské Nikola Tesla Museum přiváží do Prahy tyto a další funkční modely jeho nejvýznamnějších vynálezů, které si budete moci prohlédnout každý den od 21. listopadu do 11. prosince. Výstava vám poodhalí, jak žil a pracoval novodobý Prométheus, který pomocí elektřiny změnil svět. S čím bojoval a o čem snil? Poznejte Nikolu Teslu, vědce, vynálezce, fyzika a konstruktéra strojů.