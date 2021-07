Autokino Strahov: Nadějná mladá žena

KDY: Od 21.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

Cassandra (Carey Mulligan) hraje zvláštní hru. Chodí do barů, předstírá v nich těžkou opilost, nechává se sbalit chlápky, kteří v ní vidí snadnou kořist, a když má dojít k „nejlepšímu“, tak na ně nemilosrdně zaútočí. Útoky bývají spíš psychického rázu, ale její oběti i tak poznamenávají velmi bolestivě. A proč to bývalá perspektivní medička dělá? Protože na vysoké potkala kluka, který jí způsobil takové trauma, že rezignovala úplně na všechno, opustila školu, vrátila se k rodičům, začala pracovat jako servírka v kavárně a jediné, co jí jakž takž baví, jsou výše uvedené noční lovy. Tenhle koníček nabere novou dynamiku ve chvíli, kdy se v jejím životě znovu objeví „pachatel“ jejího současného stavu, pohledný pediatr Ryan (Bo Burnham). S ním přichází lehké znejistění, co že se to vlastně tenkrát na vysoké doopravdy stalo, protože Ryan se chová jako by nic, dokonce začne s Cassandrou flirtovat a nebrání se ani představě, že by z toho mohlo vzejít něco vážnějšího. Cassandra jeho city, zdá se, opětuje. Protože se ale pohybujeme v žánru cynického thrilleru, je jasné, že tahle nadějná mladá žena milostné mimikry používá k tomu, aby zosnovala plán pomsty, proti kterému budou její dosavadní barové eskapády pouhými kanadskými žertíky. Film je přístupný od 15 let.

Kolem světa: 6000 kilometrů Mexikem a Guatemalou

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení přes

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf. "Prozkoumat celé Mexiko během jedné cesty je naprosto nemožné. Tato cesta nás tedy zavede na pouhých 6 000 km dlouhý okruh, při kterém navštívíme pulsující samostatné největší město světa Ciudad de México, olmécké, toltécké, aztécké a mayské památky, nádhernou a rozmanitou přírodu státu Chiapas, nekonečné roviny Yucatánského poloostrova či zapomenuté mayské město Tikal hluboko v guatemalských džunglích. Pomalý životní styl s nekončícími fiestami doplní nezapomenutelná kuchyně plná vůní a barev. Prastará koloniální obydlí a kostelíky naznačí, že se zde čas od dob Cortéze místy zastavil. Vše ale vystřídá tvrdá realita válek drogových kartelů a občasné výpady ospalých revolucionářů. V mezoamerice tak není nikdy o zážitky nouze. Hned první den jsem byl okraden a za týden nás okradli dokonce i policisté. Navštivme tedy společně země opeřeného hada a bájného ptáka quetzala," zve cestovatel Marek Kovář.

8lidí: Kleopatra, jak ji neznáte

KDY: Od 22. do 25. června, vždy od 19, 19.45 a 20.30

KDE: Divadlo Na Zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč přes GoOut

Skupina 8lidí připravila audiowalk, ve kterém se diváci vydají na pouť z divadla ven do egyptského podsvětí. Kleopatra umírá, s ní končí rod Ptolemaiovců, egyptská civilizace pomalu zaniká a na trůn už žádný faraon neusedne. Tím Kleopatřina osobní cesta ale nekončí, v Egyptě i posmrtný život může být bohatý. Královnu s božskou podobou čeká dlouhá cesta podsvětím, během které bude váženo její srdce i její činy. Kleopatra umírá 10 let předtím než se narodí Panna Marie. Co mohlo být jinak, kdyby Kleopatra nespáchala sebevraždu? Prosadilo by se křesťanství v takové míře, kdyby se smrtí Kleopatry nezanikl kult bohyně Isis? Odkud vycházejí kořeny naší civilizace? Jedná se o tzv. audiowalk – první část představení se odehrává v Divadle Na zábradlí a dále se pokračuje v okolí divadla. Představení není vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. V každém termínu si můžete vybrat jeden ze tří časů, přičemž každá z těchto skupin má kapacitu 20 míst.

Karel Plíhal v Zahradě

KDY: Od 20

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 370 Kč



Originální skladatel, textař a kytarista patří už více než 30 let k největším radostem českého písničkářství. Ojedinělý hudebník, textař a poeta, se po koncertní pauze vrací na koncertní pódia. Karel Plíhal dokáže v jedné chvíli publikum rozesmát, rozněžnit či roztesknit emotivním textem písně. Jeho tvorba je velmi originální a těžko napodobitelná. Navazuje na nejlepší tradice českého písničkářství. Přijďte se o tom přesvědčit naživo! Koncert není určen dětem do 12 let.

Užijte si v Kotvě Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové.Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A protoi výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození.Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba ho zrovna vám splníme.Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

J.A.R. open air v Ledárnách

KDY: Od 20, areál otevřený od 17

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 490 Kč



Po loňské vydařené premiéře se i tento rok dočkají hudební fanoušci koncertů na letní scéně Lucerna Music Baru. Letošní série se uskuteční ve zbrusu novém koncertním areálu v Ledárnách Braník. J.A.R. zde vystoupí celkem třikrát. V termínech 22., 23. a 24. června.

Letní kino Klubovna: Corpus Christi

KDY: Od 19.30

KDE: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

ZA KOLIK: 50 Kč

Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Denně 9-19 až do 18. července

KDE: Botanická zahrada - skleník Fata Morgana, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč



Letošní výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!