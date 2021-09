Národní muzeum: Sluneční králové KDY: Denně do konce září KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1 ZA KOLIK: 50-300 Kč Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Strahovské kino dnes nabízí hned dvojitou filmovou nálož. Od 20 hodin na vás čeká francouzská komedie Rodinu si nevybereš (Na počátku této francouzské komedie se do krásného letního rána probudí Morelovic rodina s obrovským problémem – jejich těla a duše prošly opravdu hodně zvláštní proměnou. Šestiletá holčička je najednou v těle svého táty, který je teď svým pubertálním synem a ten je zase v těle své starší sestry… Kdo je teď v těle matky? A kdo je v těle šestileté Chachy?) a od 21.30 si přijdou na své milovníci hororů s americkým snímkem Zhoubné zlo (Příběh o dívce Madison, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, které bohužel mají daleko k obyčejným snům).

Hudba starých českých mistrů KDY: Od 17 KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 ZA KOLIK: 100-150 Kč Hudební pohled do 18. a 19. století v dílech autorů, jakými byli Jiří Ignác Linek, Jozef Družecký, Jan Jakub Ryba, František Škroup, včetně hudby anonymů z nálezů z českého venkova, zahraje trombonové trio Národního divadla (Mgr. Miroslav Kopta, Mgr. František Zazvonil, Mgr. Jan Triebenkel). Pořadem provází PhDr. Zdena Zvěřinová, DrSc. Prof.

Nová česká komedie… V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.