Co se stane, když se nezastavitelná síla klimatické změny střetne s politickými představiteli, kteří nejsou schopni pohnout se z místa? Ministryně pro životní prostředí Gwen Malkinová má špatný den. Péče o dceru, mediální smršť doprovázející její potenciálně toxické plány na řešení klimatické krize, tlak ze strany soukromého sektoru – a to ještě netuší, že na konci dne svede krvavý boj o budoucnost australské demokracie nebo celé planety? Naštěstí na to vše není sama. Po jejím boku stojí oddaná social media guru Bekkenová, třímající zbraň z nejmocnějších – třiadvacet followerů na Twitteru. Hra si bere to nejlepší z černých komedií Quentina Tarantina, rétoriky Ala Gora a klenotnice populární hudby. Klade přitom otázky: kdo společnost přiměje začít se k planetě chovat šetrněji? Vědci? Experti na klima? Eko-teroristi? A je to vůbec potřeba?

Autokino Strahov: Encanto & Matrix Resurrections

KDY: Od 17 a od 19

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino dnes nabízí návštěvníkům pohádku i akční film. Úderem 17. hodiny totiž začne americká animovaná pohádka Encanto o neobyčejné rodině Madrigalových, kteří žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách. Od 19 hodin si pak užijí film příznivci akčních trháků a série Matrix, nejnovější pokračování z letošního roku nese název Matrix Resurrections.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro) náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Sousedské koledování s Monikou Obermajerovou

KDY: Od 18

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte s přáteli nebo celou rodinou. Společně budeme zpívat známé vánoční koledy za doprovodu piana a hlasu Moniky Obermajerové. Zpěvníčky s texty koled budou k zapůjčení na místě.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.