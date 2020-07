Mimořádné prohlídky krytu CO

KDY: 14-16

KDE: Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: 50 Kč

Horké léto? Přijďte se ochladit do protiatomového krytu z 50. let minulého století, který se nachází pod budovou Národního zemědělského muzea v Praze. Možnost prohlédnout si místa, kde by desítky zaměstnanců tehdejšího podniku Stavoprojekt (možná) nalezly poslední útočiště, kdyby se studená válka stala příliš žhavou, budete mít vždy ve středu odpoledne ve 14, 15 a 16 hodin. Na prohlídku je nutná rezervace (https://www.nzm.cz/akce/mimoradne-prohlidky-krytu-co), maximální kapacita je 10 osob.

Kvízy na Mariánském náměstí

KDY: 17-19

KDE: Mariánské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Máte chuť siprověřit znalosti? Přijďte si zasoutěžit v týmech (4 osoby). Odpovíte na otázky z různých oborů a na výherce čekají knižní ceny. Můžete přijít bez přihlášení, ale chcete-li mít své místo jisté, rezervujte si je na e-mailové adrese knihovna@mlp.cz, nebo na čísle 222 113 387. Akce se koná pod širým nebem

Prohlídka Letenské vodárenské věže

KDY: 18.30-20

KDE: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1, Praha 7

ZA KOLIK: 120 Kč



Komentovaná prohlídka, při které je zpřístupněna též nejvyšší část novorenesanční věže, kde se původně nacházela hlavní vodní nádrž a kde je dnes společenský sál s výsuvnou podlahou a výstavním prostorem. Uvidíte také původní komín, ochoz, pozorovací kabinu…

Strašidelná Čertovka

KDY: 17-20.45

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 220 Kč



Vyjeďte si s dětmi na netradiční večerní plavbu po Čertovce, během které potkáte hned několik malostranských strašidel a prozkoumáte z lodičky tajemná zákoutí nejkrásnějšího říčního kanálu Prahy. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi. Lodička vyplouvá každých 15 minut, doba trvání jedné plavby je 30 minut. Podrobné info na muzeumkarlazemana.cz.