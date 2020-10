Bazaar Festival 2020 online

KDY: Až do 1. 11.

KDE: www.bazaarfestival.cz

ZA KOLIK: www.donio.cz/bazaarfestival

Šestý ročník pražského divadelního a tanečního festivalu Bazaar se vzhledem k aktuální situaci uskuteční v online verzi. Kompletní program a aktuální informace najdete na výše uvedených stránkách.

Národní muzeum online: Import, Export, Rock’n’Roll

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Na počátku 60. let nedokázala ani železná opona zamezit vlivu západní populární hudby. Rock’n’roll a beat byly všude, ovlivnily mladé posluchačei hudebníky a uvolněné společenské klima zahoupalo i socialistickým režimem. Vládnoucí režim v Československu označoval západní kulturu různými přívlastky – „závadná“ nebo dokonce „ideově-diverzní“. Posluchači ale věděli své a módní rocková vlna se nedala zastavit. Vládnoucí kruhy byly tedy nuceny její existenci uznat a začít s ní počítat ve své kulturní politice. Co má společného kopírování nahrávek s rentgenovými snímky plic a zlomenin? Jak se v anglickém originále řekne Hvězda zájezdového divadla? Kdy hráli Depeche Mode poprvé v Praze a věděli Black Sabbath, že píší píseň o pražském metru? To vše se dozvíte na výstavě mapující pohyb hudby v normalizačním Československu.

Únava vysoce citlivých lidí

KDY: 18-19.30

KDE: ondrej@institut-pro-vysokou-citlivost.cz

ZA KOLIK: Informace na uvedené e-mailové adrese



Setkání bude zahájeno trochou teoriek tématu únavy vysoce citlivých lidí – jaké typy únavy prožíváme a jak specificky prožívají únavu vysoce citlivé osoby. Vyprávěním provází Jitka Háková (terapeutka, koučka a studentka vysoké citlivosti). Dále bude následovat moderovaná diskuse na toto téma. Účastníci předem obdrží seznam otázek, nad kterými se mohou zamyslet. Diskusi moderuje psycholog a psychoterapeut Ondřej Fafejta.

Národní muzeum pro děti

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Fantazii ani barevnosti se meze nekladou. Stáhněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Mimo to vás čekají rovněž prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzík s Fany.

Delikatesy na Andělu

KDY: 8-18

KDE: Pěší zóna Anděl, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Na Andělu na vás čekají delikatesy z celého světa. Výtečné olivové oleje, balkánské jogurty, feta sýry, vína z Makedonie či Francie, olivy z Řeckaa Španělska, domácí těstoviny, pesta, prosciutta, husí paštiky a spousta dalšího. Nebudou chybět ani prvotřídní marmelády a džemy, sirupy, český med, domácí dorty či čokoláda. Představí se i výrobci chilli a grilovacích omáček, dovozci japonských, vietnamských či mexických koření a dochucovadel. Samozřejmě zde budou i stánky s občerstvením plných exotických pokrmů. Zastavte se také.

Online power jóga

KDY: 18-19

KDE: Platforma Zoom

ZA KOLIK: Info na letstudio.isportsystem.cz



Pořádá Petra Hubálková Inhale & Ex-hale Yogaa Letstudio. Lekci si rezervujte v systému letstudio.isportsystem.cz. Odkaz na lekci vám přijde 30 minut před začátkem do vámi uvedené emailové adresy.