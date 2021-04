Kolem světa: Jordánsko

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Nechte se provést jednou z nejpestřejších arab-ských destinací, která v sobě ukrývá jedinečnou historii, svébytnou kulturu, různorodé památky, vynikající jídlo, nádherné moře a divokou přírodu. „Kromě slavné Petry objevíme také pouštní hrady nedaleko hranic se Saudskou Arábií a Sýrií, dokonalý korálový útes v Rudém moři, jedny z nejlépe zachovalých římských památek na světě, dech beroucí pouštní přírodu, křižácké pevnosti a pohostinné místní. Vydejte se se mnou do této bezpečné a výborně dostupné země, kterou společně virtuálně procestujeme,“ zve cestovatel Julius Lukeš.

Autokino Strahov dnes: Slam poetry

KDY: Od 19.45

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum, v pohodlí a sterilitě vlastních vozidel, se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout – stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Žádné kostýmy. Ani rekvizity. Vlastní text. Nebo improvizace. Dojetí! Smích? Dekadence?! A body publika (přirozeně z okýnka…)! Vystoupí: Jura Juráň (několikanásobný medailista mistrovství ČR), Thea (finalistka MČR 2019), Medard Capek („své Hranice zanechá na Moravě!“), Sudet („poezie jiného okresu“) a další. Moderuje Anatol Svahilec (mistr ČR 2014, „maskot žánru a pulzující recitátor“).

Přednáška: Vývoj japonské zahradní architektury

KDY: Od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 250 Kč, nutná registrace na e-mailu office@japan.cz



Vnitřní myšlenkový obsah a symbolika je jedním z hlavních určujících prvků japonské zahradní architektury. Symboliku je možné hledat jak v celkovém rozvržení prostoru zahrady jako takové, tak v konkrétních jednotlivých prvcích ať už neživých či živých. V přednášce se proto zaměříme na objasnění významu těch nejdůležitějších a přiblížení pestrosti jejich projevů. Přednášející: Ing. et Bc. Aleš Trnka.

Dítě v Dlouhé: Letos online

KDY: Středa až sobota, denně 10-14 a 18-21

KDE: Akce na webu Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Jednotlivá představení od 70 Kč



Letošní ročník festivalu pro děti a jejich dospělé Dítě v Dlouhé se vzhledem k situaci bude konat pouze online, a to včetně doprovodného programu. "Hlavní program tvoří představení tří renomovaných mimopražských divadel, která uvedeme ze záznamu, a živý přenos premiéry Divadelního spolku LokVar. Při tvorbě programu letošního ročníku jsme vycházeli ze specifických vlastností on-line prostředí, které je do značné míry omezující, ale může mít i své výhody. K těm patří zejména to, že si všechna festivalová představení můžete pustit v delším časovém úseku (dopolední od 10 do 14 hodin a večerní od 18 až do 21 hodin). Také se nemusíme ohlížet na kapacitu hlediště, která zejména u komorních inscenací pro nejmenší může být velmi limitující, zatímco online vysílání může sledovat neomezené množství diváků. Můžeme vám zprostředkovat inscenace nové, před živým publikem dosud neuvedené, ale zároveň i tituly starší, které jsme v minulosti do Dlouhé nemohli přivézt na živo kvůli technickým podmínkám," vzkazují lidé z Divadla V Dlouhé.

Moje kino live: Šarlatán

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko­vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…

Ponec Online: Lekce Contemporary Dance s Terezou Lenerovou

KDY: 19-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



I po dobu uzavření divadel můžete tančit s Poncem. "Každou středu od 19 hodin vysíláme živě lekce contemporary dance, tentokrát s Terezou Lenerovou. Lekce probíhají v češtině a vstupné je dobrovolné. ​Děkujeme, že tančíte s námi," vzkazují pořadatelé akce. Odkaz na přihlášení naleznete na vaší vstupence a také jej dostanete na e-mail, hodinu před začátkem lekce. Předprodej bude z technických důvodů ukončen v 18.55 v den konání lekce.