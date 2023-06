Už jste přemýšleli o tom, jak si zpříjemnit tento den? Podívejte se na pár našich tipů na akce, které se dnes Praze konají.

Muzeum fantastických iluzí si v sobotu můžete projít s majitelem kouzelníkem Pavlem Kožíškem. | Foto: archiv pořadatele akce

Autokino: Transformers - Probuzení monster

KDY: Od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Akční sci-fi USA… V 90. letech se na Zemi k zuřící válce mezi Decepticony a Autoboty přidávají Maximalové, Predaconové a Terrorconové. Bitva může začít.

Švandovo divadlo: 1984

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Winston Smith, úředník Ministerstva pravdy, unavený muž středních let, byl doposud spolehlivým členem společnosti - řádně pracoval, volný čas trávil dle předpisů, nepochyboval. Až nyní… Cosi uvnitř ho přimělo koupit si sešit a začít psát deník. Cosi v něm se začalo ptát po minulosti. Pátrat v paměti. Pochybovat. Opravdu je jeho země ve válce, nebo jde o nástroj manipulace skrze neustálé udržování pocitu strachu a ohrožení? A co když se minulost odehrála jinak, než jak je jim předkládáno? Sám ví, jak důsledně se upravují zprávy, fotografie, výpovědi. Jak dogmaticky se oklešťuje jazyk. Co si počít s hesly: Válka je mír. Svoboda je otroctví. V nevědomosti je síla?

Fidlovačka: Ať žijí duchové

KDY: Od 16.30

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Chcete vidět muzikál, ve kterém hraje celá škola? Přijďte se podívat na školní představení Ať žijí duchové, ve kterém hrají, zpívají a tančí žáci ZŠ Vratislavova. Písničky, které mají všichni rádi a příběh, který baví, děti nastudovaly se svými pedagogy a věří, že se bude moc líbit i vám.

Otevřené byty, otevřená srdce: Vzdorující ženy v éře normalizace

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1



Otevřené byty v uzavřené době. Ostrůvky svobody navzdory ustavičné hrozbě jejího odnětí. A ženy hostitelky, ženy manželky, ženy matky, ženy aktivistky… Jak se žilo v otevřených bytech? Jaké radosti a jaké nároky to kladlo na jejich obyvatele? Co to znamenalo pro děti, které v nich vyrůstaly? A považovaly se tyto vzdorující a nonkonformní ženy za feministky? O tom budou hovořit matematička, matka šesti dětí a jedna z významných postav disentu Kamila Bendová, dále signatářka Charty 77 a dcera nedávno zesnulé Dany Němcové Pavla Paloušová a feminista, undergroundový hudebník a publicista Mirek Vodrážka. Debatu moderuje Veronika Bendová.

Festival bonsají a japonské kultury

KDY: Do 25. června, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 8

ZA KOLIK: Od 120 Kč, dospělí 180 Kč

Také letos se můžete těšit na přehlídku nejlepších bonsají od předních českých i zahraničních pěstitelů v rámci soutěžní výstavy bonsají s bohatým doprovodným programem ve stylu Japonska. Součástí letošního osmnáctého ročníku výstavy je i mezinárodní Bonsajové Trienále, které se v České republice koná jednou za tři roky.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.