Taneční na Brumlovce: Cha-cha

KDY: 19-20, tančírna pro veřejnost 20-22

KDE: Náměstí Brumlovka, BB Centrum, Vyskočilova 1100/2, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma

"Pojďte si s námi zdarma zatančit pod vedením Lenky Nory Návorkové – několikanásobné mistryně ČR v latinskoamerických tancích a vítězkou televizní soutěže StarDance. Chtěli byste vyrazit v červenci na Kubu? Máte jedinečnou možnost! Nazujte taneční boty, oblečte letní šaty a přijďte si společně s námi a Lenkou Norou Návorkovou zatančit kubánskou Cha-chu! Čeká vás krátká choreografie, kterou zvládne skutečně každý, pustíme chytlavou hudbu a pořádně to rozjedeme. Pojďte s námi na taneční parket, těšíme se na vás," zvou pořadatelé.

Auto/letní kino: Black Widow

KDY: Od 21.30

KDE: Kino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe konečně dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijákem, jehož jediný úkol je zničit Black Widow.

BSP a Miloš Meier v Ledárnách

KDY: Otevření areálu 17, začátek koncertu 20

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Od 450 Kč, předprodej zde

Legendy české rockové hudby Ota Baláž, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček zahrají za doprovodu početné squadry skvělých hudebníků své velké hity na letní scéně Lucerna Music Baru. Nenechte si ujít! Jako speciální host vystoupí bubeník metalových Dymytry Miloš Meier se svým one-man show projektem Drumming Syndrome. Představí originální hodinový program, ve kterém se můžete těšit na osobitě upravené rockové a metalové světové hity, bubenická sóla, filmové soundtracky i na odklony do dalších hudebních žánrů. Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Stand-up show s Underground Comedy

KDY: Od 20.30

KDE: Šachta, Bubenská 14, Praha 7

ZA KOLIK: Od 200 Kč přes GoOut



"Je tu druhá letošní stand-up show v Holešovické šachtě! V téhle bývalé holešovické konírně vám pod širým nebem plným hvězd budeme vyprávět naše stand-up materiály. Ale romantiku od toho rozhodně nečekejte, to neumíme. Jestli vás však baví ironický a trochu ostřejší humor, budeme na jedné vlně," zvou pořadatelé akce.

Kolem světa: Špicberky - norské souostroví v Arktidě

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

"Dnes jsme si pro vás připravili něco speciálního. Přeneste se s námi do Arktidy na norské soustroví Špicberky. Majestátní hory, ledovce a zvířecí král severu lední medvěd. Střídání polárního dne a noci, extrémní teploty hluboko pod bodem mrazu a malá kosmopolitní komunita žijící v městečku Longyearbyen zhruba 1100 kilometrů od severního pólu. To vše budou témata, kterými nás provede Honza Hvízdal. Musher, průvodce v divočině, dobrodruh, fotograf a lektor, který na tomhle úžasném místě strávil 4 roky svého života. Jaké je to stát tváří v tvář lednímu medvědovi? Jak se žije 3 měsíce v naprosté tmě? Jak je to v Arktidě s klimatickou změnou? Na tyhle a další otázky dostanete během přednášky odpověď," zvou pořadatelé akce.