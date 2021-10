Květinový swap ve Vnitroblocku

KDY: Od 15

KDE: Vnitroblock, Tusarova 31, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přineste rostliny pro které doma nemáte místo, nebo se vám už prostě okoukaly! Přinést můžete semena, sazenice, celé rostliny a nebo pouze jejich řízky. Počet rostlin, které přinesete je neomezený, ale vzít si můžete maximálně dva kusy, každy další kus je zpoplatněn symbolickou částkou 20 korun. Celá tato akce je spojená s charitativní akcí Kafe a Strom a její výtěžek půjde pro Lesy hlavního města Prahy.

Šansony na tvrzi

KDY: Od 18

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 100-130 Kč



Pravidelná šansonová setkání, na která se můžete těšit obvykle každou třetí středu v měsíci. Zpívat bude Jana Rychterová a Filip Sychra, na klavír zahraje Radim Linhart, slovem a poezií doprovodí známý básník, rozhlasový moderátor a publicista František Novotný.

Auto/letní kino Strahov: Není čas zemřít

KDY: Od 19.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení

James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou novou technologií.

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Kočárkino: Co jsme komu udělali?

KDY: Od 10

KDE: KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

ZA KOLIK: 80 Kč

Zaparkujte kočárek v sále a užijte si film bez toho, abyste sháněli hlídání. Ve spolupráci s kinem Aero se promítají dospělácké filmy pro diváky s malými dětmi. Projekce probíhají ve ztemnělém, nikoli zhasnutém sále, zvuková hladina je přizpůsobena spícím ouškům. Připraveny jsou přebalovací pulty, počítá se s krmením během promítání a plněním dalších rodičovských povinností. Ve středuříjna se rozesmějete u poctivé francouzské komedie, která si dělá legraci prakticky ze všeho, Co jsme komu udělali?

Hudební večer: Miroslav Kemel a Vladimír Javorský

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Hostem říjnového hudebního večera bude dlouholetý přední český karikaturista a písničkář Miroslav Kemel. Písně skládá od druhé poloviny osmdesátých let a jeho tvorba balancuje na pomezí vícero žánrů – od balad přes šanson a blues, až po chytlavé hospodské písně. Velký důraz klade na texty, z velké většiny inspirované skutečně prožitými událostmi. Snaží se pod jednoduchými příběhy hledat něco, co nás přesahuje. Vydal tři studiová alba – Krajem šel anděl (2011), Nic víc (2014) a Ryby a raci (2018). V Knihovně zahraje v duu s Vladimírem Javorským.Pořadem provází Hana Slívová

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.