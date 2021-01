Online taneční na Brumlovce

KDY: 18-19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zatančit pod vedením Lenky Nory Návorkové - několikanásobné mistryně ČR v latinskoamerických tancích a vítězkou televizní soutěže StarDance. Čeká vás celoroční taneční program, kde protančíte střevíce. Dnes se můžete těšit na první z latinskoamerických tanců, a to na chachu, která pochází z Kuby a je známá svým temperamentem, hravostí a energií.

Tichá síla romantických duší na Pragovce

KDY: Online

KDE: Web Galerie Pragovka

ZA KOLIK: Zdarma



Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního bloku výstav v galeriích Pragovky — Pragovka Gallery, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně” The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Autokino Strahov dnes: Havel

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Strahovské autokino dnes promítá český film Havel. Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní životv dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a také milostné vztahy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film čerpá z let 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestua proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především vzrušující a málo známý příběh.

Kolem světa: Nový Zéland s dodávkou

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Nový Zéland je země, jenž uchvátí každého svými barvami a přírodními krásami, které jsou obývány mnoha vzácnými druhy zvířat, největšími stromy světa i pohádkovými hobity. Přijďte si poslechnout vyprávění Jany a Karla Wolfových o jejich putování s dvouletou dcerou napříč ostrovy v malé dodávce, která se jim stala na celý měsíc pojízdným domovem.

Zemlinského kvarteto a Karel Untermüller (viola)

KDY: 19.30-20.30

KDE: Vstupenky zde

ZA KOLIK: 149 Kč



Zemlinského kvarteto ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze uvádí první koncert v rámci koncertní série 4plus v roce 2021. "Úvodní koncert této jedinečné série jsme nemohli zahájit jinak než prvním Dvořákovým smyčcovým kvartetem. Toto dílo jednadvacetiletého skladatele představuje více než zdařilý úvod do problematiky nejzavedenějšího a nejintimnějšího složení mezi soubory komorní hudby. Dílo vykazuje známky schubertovského romantismu, ale nalézáme v něm již zcela jasné a srozumitelné zárodky Dvořákova pozdějšího hudebního vyjadřování, zejména jeho typickou melodiku, která se uplatní zejména v pomalé větě díla," zvou členové souboru na online koncert.

Divadlo V Dlouhé: Proces

KDY: 10-11.30

KDE: Web divadla, vstupenky zde

ZA KOLIK: 100 až 300 Kč (dle vašeho rozhodnutí)



Kafkův Proces jako temná groteska, která se ve skutečnosti neodehrála tehdy ani teď, jen o našem světě stále říká příliš mnoho. Vítejte ve světě, kde smysluplnou činnost, vztahy i víru nahradilo pokrytectví a vyprázdněné rituály. Kde stát přestal sloužit lidem, zákony se změnily v blábol a instituce v nedosažitelnou chiméru. Kde systém požírá sebe sama a v rozplizlé realitě není nic jistého (možná jen smrt, ale nejspíš ani ta ne). Neškodný úředníček Josef K. se vydává na sebevražednou misi: jeho boj proti absurdnímu soudnímu procesu se stává bojem proti systému. Už nechce jen očistit své jméno. Chce dokázat, že rebelie má smysl, i když na konci tunelu nevidíme žádné světlo.

Zažijte Dakar v Atriu Flora

KDY: 7-21

KDE: OC Atrium Flora, Vinohradská 2828, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Zhlédněte unikátní sérii momentek ze slavného terénního závodu Rallye Dakar v podání českého závodního týmu Big Shock! Racing. Uvidíte zajímavosti z mezinárodního vytrvalostního závodu v náročném přírodním terénu.